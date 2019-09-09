Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ к вечеру вновь перешёл к снижению
Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка возглавили лидерство среди "голубых фишек" Мосбиржи после подтверждения главой банка Германом Грефом на встрече с президентом России Владимиром Путиным планов банка выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Происшествия
У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность
RT на русском 04:49
Политика
Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора
Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Армия и оружие
СК установил причастность украинского военного к новому обстрелу жителей ДНР
Речь идет о командире бригады ВСУ Андрее Гнатове В Следственном комитете России установили причастность украинского военного к еще одному обстрелу гражданского населения на Донбассе.
SM News 05:17
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости вчера в 15:19
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Политика
Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Гаджеты
Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч
Новинка получила название Xiaomi Wireless Power Bank Youth Edition. Ёмкость этого аккумулятора составляет 10 000 мА·ч.
3DNews вчера в 10:11
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Футбол
«Барселона» не отказалась от идеи вернуть Неймара
«Барселона» рассчитывает, что ей удастся осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ 04:11
Политика
Геннадий Зайцев: пусть люди знают, что если придется, то «Альфа» их спасет
Прославленный командир легендарного антитеррористического подразделения — группы "А", широко известной как "Альфа", генерал-майор, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев в среду отмечает 85-летие.
РИА Новости 05:00
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Газета.Ru 04:06
Общество
В Петербурге зафиксирована рекордная для сентября температура
Российская газета 05:08
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ в пригороде Горловки уничтожен дом
«В результате обстрела посёлка Зайцево полностью уничтожен дом по ул. Рыбалко, 167», — рассказал мэр Горловки, уточнив, что пострадавших в результате очередного преступления ВСУ, к счастью, нет.
Rusvesna.su 02:19
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Происшествия
Суд оштрафовал депутата Народного хурала Бурятии за акцию в Улан-Удэ
В Улан-Удэ Советский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова за нарушение порядка проведения уличной акции (ч.5 ст.20.2 КоАП), сообщил его адвокат Сергей Федоров.
Интерфакс 04:15
Авто
Toyota продала в России 400-тысячную Camry
Компания Toyota объявила о том, что в августе этого года совокупные продажи Camry в России достигли 400 тысяч новых автомобилей.
Российская газета вчера в 15:02
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
РИА Новости 04:18
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Армия и оружие
F-35 показали себя при «ковровой» бомбардировке
Военное обозрение вчера в 17:37