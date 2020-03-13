Российский рынок акций повышается в рамках коррекции вслед за нефтью и американскими фондовыми фьючерсами. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск рос на 1,7%, до 2324 пунктов, долларовый индекс РТС — на 2,8% — до 993 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рынок акций РФ корректируется вверх после обвала

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