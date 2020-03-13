Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ корректируется вверх после обвала

Российский рынок акций повышается в рамках коррекции вслед за нефтью и американскими фондовыми фьючерсами. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск рос на 1,7%, до 2324 пунктов, долларовый индекс РТС — на 2,8% — до 993 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ корректируется вверх после обвала

ПРАЙМ03:22

Рынок российских акций корректируется вверх после обвала

News.ru11 марта в 03:23

Российские рынки акций демонстрируют восстановление после обвала

Профиль11 марта в 03:22

Российский рынок акций вырос после обвала. Но рубль продолжает падать

66.ru11 марта в 03:34

Рынок российских акций корректируется после обвала

Московский Комсомолец03:40

Исправляются. Российский рынок акций корректируется после обвала

Радио Sputnik03:30
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С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
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По результатам торгов на Московской бирже сегодня утром курс доллара снизился до 73 рублей, а евро — до 82-х.
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