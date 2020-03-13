Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ корректируется вверх после обвала

Российский рынок акций повышается в рамках коррекции вслед за нефтью и американскими фондовыми фьючерсами. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск рос на 1,7%, до 2324 пунктов, долларовый индекс РТС — на 2,8% — до 993 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ корректируется вверх после обвала

ПРАЙМ03:22

Рынок российских акций корректируется вверх после обвала

News.ru11 марта в 03:23

Российские рынки акций демонстрируют восстановление после обвала

Профиль11 марта в 03:22

Рынок российских акций корректируется после обвала

Московский Комсомолец03:40

Исправляются. Российский рынок акций корректируется после обвала

Радио Sputnik03:30
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Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
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Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
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В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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Историк Иринчеев рассказал о роли Финляндии в блокаде Ленинграда

Финляндия выполняла свою роль в блокаде Ленинграда, выступая на стороне фашистской Германии.
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В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута

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Джонсон призвал граждан готовиться к потере близких из-за коронавируса

Британский премьер-министр Борис Джонсон выступил с речью на тему эпидемии коронавируса.
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Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
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СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

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В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
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Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
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Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
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