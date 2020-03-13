Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ корректируется вверх после обвала во вторник
Российский рынок акций отскочил вверх после обвала во вторник на фоне роста большинства "тяжеловесных" бумаг нефтегазового и металлургического секторов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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