Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ корректируется вверх после обвала во вторник

Российский рынок акций отскочил вверх после обвала во вторник на фоне роста большинства "тяжеловесных" бумаг нефтегазового и металлургического секторов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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