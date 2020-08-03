Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ начал август с роста

Рынок акций РФ на первых августовских торгах вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из Азии и новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, поднявшись к 2930 пунктам, при этом лидерами роста выступили акции "Мосбиржи".
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Эксперты: у российского рынка акций есть шанс роста по итогам предстоящей недели

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Российский фондовый рынок начал неделю в «зеленой зоне»

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Рынок начал торги августа небольшим ростом

Finam.Ruвчера в 03:34
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По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
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Томский киноклуб «Сибирские киномастерские» во вторник, 4 августа, приступил к съемкам короткометражного фильма по рассказу писателя Стивена Кинга «Женщина в палате», рассказал продюсер ленты Роман Дваладзе.
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В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

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РБК 02 августа в 15:15
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Новым заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам станет Евгений Никонов.
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Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
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Общество

Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
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Роспечать предложила создать сервис для распознавания фейковых новостей

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предлагает создать дата-сервис на основе искусственного интеллекта для проверки достоверности новостей.
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Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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Наложенный Польшей из-за строительства "Северного потока — 2" штраф не помешает строительству газопровода.
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Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
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В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев

Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
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Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов

Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru вчера в 09:45
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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Политика

В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 02 августа в 10:11
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
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Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 августа

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 856 тыс. (плюс 5394 за сутки).
РБК 00:39
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Российский теннисист превысил скорость и лишился водительских прав

Lenta.ru вчера в 16:54
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Экономика

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
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Мостовой считает, что Кокорин не достоин своей зарплаты в «Спартаке»

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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
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Общество

В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Политика

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По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
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Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

Помощник американского лидера, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен выступил с заявлением о выгоде и торговой пользе налаживания дружественных отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
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