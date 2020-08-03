Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ начал август с роста
Рынок акций РФ на первых августовских торгах вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из Азии и новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, поднявшись к 2930 пунктам, при этом лидерами роста выступили акции "Мосбиржи".
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Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян
МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ru вчера в 16:04
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Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4
CyberSport.ru вчера в 00:57
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
РИА Новости вчера в 21:07
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Хабиба о поединке с Гэтжи
Ранее действующий чемпион UFC в легком весе подчеркнул, что «утопит» американца Джастина Гэтжи.
ProstoProSport 00:34
Технологии
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что мозговые чипы, над которыми работает его стартап, позволят людям слышать звуки за пределами обычных частот.
Мойка78 02 августа в 19:23
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
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Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького
Московский Комсомолец 02 августа в 12:22
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Общество
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
Политика
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа
Невские Новости вчера в 13:21
Футбол
Ловрен показал фотографию с Путиным
Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых.
Газета.Ru вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19
Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.
Известия вчера в 19:53
Музыка
Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил рейтинг любимых треков
Экономика сегодня 01:51
Общество
Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ 00:50
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Происшествия
Более 250 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
Всего в регионе от COVID-19 скончался 251 человек. За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса погибло пять человек.
Московский Комсомолец Новосибирск 01:09
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Здоровье
Коронавирусом в Хакасии заразились ещё 23 человека
Накануне в республике зарегистрировано 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и лишь один выздоровевший пациент с COVID-19.
Московский Комсомолец Хакасия 02 августа в 23:27
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Экономика
«Почта России» запускает новую сеть постаматов
Источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси».
Эхо Москвы вчера в 22:05
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Баскетбол
«Лейкерс» победили «Юту» в матче НБА, Энтони Дэвис набрал 42 очка
В составе "Лейкерс" дабл-дабл сделал Энтони Дэвис, сделавший 12 подборов и набравший 42 очка.
РИА Новости 00:41
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Армия и оружие
Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Lenta.ru 02 августа в 17:08
Здоровье
107 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае ещё у 107 человек выявлено инфицирование, выздоровели 13 пациентов, 2 носителя коронавируса скончались, в обоих случаях COVID-19 не являлся причиной смерти.
Kursk.com вчера в 02:17
Космос
Ученые объяснили происхождение странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые нашли объяснение странным метеоритам, найденным на Земле в 1960-х годах.
Дни24 02 августа в 09:00