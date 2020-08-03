Рынок акций РФ на первых августовских торгах вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из Азии и новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, поднявшись к 2930 пунктам, при этом лидерами роста выступили акции "Мосбиржи".

Политика МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами". 863

Общество В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации. 486

Единоборства Макгрегор отреагировал на слова Хабиба о поединке с Гэтжи Ранее действующий чемпион UFC в легком весе подчеркнул, что «утопит» американца Джастина Гэтжи.

Технологии Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что мозговые чипы, над которыми работает его стартап, позволят людям слышать звуки за пределами обычных частот. 133

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции. 45

Общество Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении. 203

Общество Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек. 1

Футбол Ловрен показал фотографию с Путиным Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых. 2

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 23

Общество Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам. 19

Здоровье Коронавирусом в Хакасии заразились ещё 23 человека Накануне в республике зарегистрировано 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и лишь один выздоровевший пациент с COVID-19. 177

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 548

Экономика «Почта России» запускает новую сеть постаматов Источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что постаматы будут устанавливать на площадях торговых сетей «Магнит» и «Дикси».

Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 65