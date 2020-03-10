Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.

При открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций

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Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Происшествия В Гватемале российская семья погибла в ДТП Семья из России с пятилетним ребенком погибла в результате столкновения автомобиля с грузовиком, сообщает местное издание Prensa Libre.

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Экономика Произошёл обвал акций крупнейших российских компаний На сайте Московской биржи опубликованы данные о падении акций крупнейших российских компаний. Это произошло во вторник, 10 марта.

Экономика Эксперт рассказал, что будет с ипотекой Минфин может начать продажу валюты уже в середине марта, а ЦБ РФ на заседании 20 марта может минимально - на 0,25 процентного пункта - повысить ключевую ставку, что, впрочем, все равно затруднит банкам понижение ипотечной ставки, прокомментировал РИА Новости глава аналитического департамента ГК "Регион" Валерий Вайсберг, рассуждая о последствиях обвала рынка нефти.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.