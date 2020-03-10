Экономика
Новый Калининград.RuПри открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций
Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.
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Политика
Путин призвал прекратить приравнивать Сталина к Гитлеру
Президент раскритиковал популярную среди европейских политиков точку зрения о том, что ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени лежит и на Гитлере, и на Сталине.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Финансы
Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей
Официальный курс евро повысился на 6,02 рубля и составил 81,86 рублей. Об этом сообщает Центральный банк России.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Авто
Tesla выпустила миллионный электромобиль
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о выпуске миллионного электромобиля. Юбилейным стал кроссовер Tesla Model Y красного цвета.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседанием с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Происшествия
В Гватемале российская семья погибла в ДТП
Семья из России с пятилетним ребенком погибла в результате столкновения автомобиля с грузовиком, сообщает местное издание Prensa Libre.
Наука
Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения
Ученые доказали, что карантин в две недели эффективен. Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения.
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Экономика
Для России радикально изменились условия внешней торговли
Отмечается, что и бюджет Российской Федерации, и Центробанк, и отдельные игроки имеют все шансы не почувствовать резкого ухудшения условий внешней торговли.
Экономика
ЦБ анонсировал новую формулу продажи акций Сбербанка
ЦБ нашел формулу продажи контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций) правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на заседании Госдумы комитета по бюджету и налогам.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Экономика
Произошёл обвал акций крупнейших российских компаний
На сайте Московской биржи опубликованы данные о падении акций крупнейших российских компаний. Это произошло во вторник, 10 марта.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Экономика
Эксперт рассказал, что будет с ипотекой
Минфин может начать продажу валюты уже в середине марта, а ЦБ РФ на заседании 20 марта может минимально - на 0,25 процентного пункта - повысить ключевую ставку, что, впрочем, все равно затруднит банкам понижение ипотечной ставки, прокомментировал РИА Новости глава аналитического департамента ГК "Регион" Валерий Вайсберг, рассуждая о последствиях обвала рынка нефти.
Экономика
В РСТ предсказали изменение спроса на туры в Италию и Израиль
Из-за особых мер борьбы с коронавирусом в Италии и Израиле наблюдается стремительный спад спроса у туристов, заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах
Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Происшествия
В отделе полиции в Тюмени найден мертвым оперуполномоченный
Сотрудник полиции обнаружен с огнестрельным ранением в отделе полиции в Тюмени.
Политика
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Наука
Создана пятиметровая микроволновая квантовая линия связи
Рекордно длинную микроволновую когерентную связь между двумя сверхпроводящими квантовыми системами смогли реализовать физики из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich).
Происшествия
В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию
Группа молодых людей собрались в квартире студента второго курса Санкт-Петербургского Политехнического университета.