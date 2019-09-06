Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.
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Утренний обзор рынка акций 06.09.2019. Рубль сохраняет свою привлекательность
Глас Народавчера в 02:47
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Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Политика
Спецборт летного отряда «Россия» приземлился в Киеве
В киевском аэропорту Борисполь совершил посадку самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204.
Парламентская газета 04:34
Политика
МИД назвал здравым подход новых властей Украины к обмену заключенными
Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что новые власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским продемонстрировали здравый подход при обмене заключенными.
РБК 09:26
Политика
Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:53
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Футбол
Марлос забил дебютный гол за сборную Украины. Его натурализовали в 2017 году
Марлос выступает за сборную Украины с 2017 года, он провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
Sports.ru 13:39
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Единоборства
Муслим Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242
Весь раунд прошел в позиционной борьбе, где Салихов был на голову сильнее соперника.
Вестник Кавказа 13:39
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Происшествия
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода
В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
Известия 14:03
Театры
Владимир Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием
КП - Псков 10:36
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Политика
Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Армия и оружие
В Севастополь прибыл новейший тральщик «Иван Антонов»
Новейший морской тральщик "Иван Антонов" после перехода через Атлантику прибыл к месту базирования в Севастополь, передает корреспондент РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым 03:37
Футбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32