Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.
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Политика
США не намерены приобретать гиперзвуковое оружие у России
RT на русском 18:50
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс 03:16
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свой номер телефона
Опция «не показывать никому мой номер телефона» была доступна и ранее, но она не касалась тех, кто ранее сохранил номер в своих контактах.
Радиочастотный спектр 09:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Букмекеры.рф 15:42
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Армия и оружие
Израиль атакован ракетами из Газы
Как ранее сообщало ИА REGNUM, палестинские медики 6 сентября заявили о гибели от рук израильских военных двух соотечественников на границах Газы.
REGNUM 19:35
Хоккей
«Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном
40-летний форвард и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «акул».
Sport24.ru 11:54
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Транспорт
МВД предложило новые правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru 19:01
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Футбол
38-летний Это’О принял решение завершить карьеру
Последний клубом в карьере 38-летнего форварда стал «Катар», за который Самюэль в прошлом сезоне забил 6 голов в 18 матчах.
Sport24.ru 18:06
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Армия и оружие
Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии
Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.
Lenta.ru 10:25
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Политика
США введут дополнительные ограничения денежных переводов на Кубу
Минфин США ужесточит ограничения на денежные переводы на Кубу с 9 октября, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 18:45
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
РИА Новости 19:06
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 13:31
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Авто
В Сеть попало первое фото нового кроссовера Genesis GV70
Через год после GV80, который должен выйти в 2020 году, корейский премиум-бренд Genesis выпустит его «младшего» брата – GV70.
Автоновости дня 07:29
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru вчера в 23:40
Культура
Продюсер Розенбаума рассказала о его состоянии после операции
Невские Новости 12:54
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
Названы требования Трампа к Зеленскому
Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 12:44
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море
Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.
OAnews 06:11