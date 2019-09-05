Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.
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IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн
Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
News.ru 08:33
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение 09:03
Единоборства
Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание провести с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Чемпионат 19:30
Происшествия
В Финляндии мошенник-шантажист выманил десятки тысяч евро у любителей несовершеннолетних девушек
Оплата совершалась через платежные карты paysafe, код которых жертвы сообщали мошеннику. В деле всего 70 истцов из разных уголков Финляндии.
Фонтанка.Ру вчера в 16:03
Политика
Две родины. Будем радоваться свободе всех, но все же заметим разницу между Россией и Украиной
На родину отправились украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе, а также группа украинских граждан, обвинявшихся в совершении преступлений на территории России, во главе с самым известным украинским политзеком, режиссером Олегом Сенцовым.
Новая газета 14:36
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер вчера в 14:31
Политика
В Хабаровском крае началось голосование на выборах депутата Госдумы
Голосование началось в Хабаровском крае, где проходят выборы депутата Государственной думы, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.
ТАСС 18:04
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
По окончании поединка россиянин в порыве эмоций выпрыгнул из клетки, направившись в угол своей команды, в котором его ждали отец и тренер.
Sportbox.RU 17:37
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru 20:51
Футбол
Акинфеев назвал сборную России возрождающейся командой
Игрок ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:51
Единоборства
Кадыров прокомментировал итоги турнира UFC с участием Нурмагомедова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился своими впечатлениями от турнира UFC 242, который прошёл в Абу-Даби.
RT на русском 20:53
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru вчера в 13:32
Авто
Мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России
Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan в «черном» исполнении Black Badge приедет в Россию.
Автоновости дня вчера в 10:25
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Общество
24 тыс. жителей Приморья остались без электричества из-за циклона
По данным пресс-службы энергетиков, без электричества остались около 24 тыс. человек. В крае ведутся аварийно-восстановительные работы.
Интерфакс 19:12
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
ТАСС 08:24
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Наука
Математики разложили число 42 на три куба через 65 лет
Поиску ответа поспособствовал «суперкомпьютер» Charity Engine.
Невские Новости 18:16
Политика
В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru 16:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru 14:30
Происшествия
Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге
Газета.Ru 15:55
Здоровье
Волгоградцы узнали о вреде и пользе кофе с кардамоном
Если же вы решились попробовать кофе с кардамоном, вот рецепт правильного приготовления этого напитка: турку надо прогреть на небольшом огне, всыпать в нее половину чайной ложки сахара и 3 чайных ложки кофе.
Волгоградская правда 15:25
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 05 сентября в 06:10
Здоровье
Как понять по внешности, что у человека проблемы с печенью
Во внешнем облике могут быть и другие сигналы того, что у человека имеются проблемы с печенью.
MedikForum.ru 11:45