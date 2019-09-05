Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.
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