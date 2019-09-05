Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:27, Вашингтон
Армия и оружие
У КНДР обнаружили особо опасную базу с ракетами
"По состоянию на август 2019 года база работает и поддерживается в соответствии с нормами Северной Кореи", - говорится в заявлении.
Ежедневные Новости Владивостока 15:31
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
РИА Новости 04:40
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье
Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.
ТК Звезда 18:20
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в сериале «Корона»
ФедералПресс 19:46
Общество
Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады
Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в воскресенье в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 17:20
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru 19:55
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Театры
Владимир Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием
КП - Псков 10:36
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Общество
Из-за «Дориана» сотни тысяч канадцев остались без света
Электроэнергии лишились более 207 тысяч жителей провинции Новая Шотландия (Канада) из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.
REGNUM 18:29
Транспорт
МВД предлагает разрешить водить машины несовершеннолетним
МВД РФ подготовило поправки в закон, по которым несовершеннолетние, сдавшие экзамен в ГАИ, теперь смогут водить машину в сопровождении опытного водителя.
Народные новости вчера в 17:55
Политика
Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области
Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области и на Курильских островах.
ФАН 17:24
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.
Якутия 24 вчера в 22:00
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Наука
Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Evo-rus.com вчера в 14:33
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Футбол
Эндрю Робертсон: «Россия – очень хорошая команда, поэтому у них все так хорошо с результатами»
Беспокойство вызывает то, как далеко мы отстали от России.
Sports.ru 16:03
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Главный приз — «Золотого льва» — присудили фильму Тодда Филлипса «Джокер».
RT на русском 17:50
Происшествия
Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии
Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM 08:40
Единоборства
Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК 20:23
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей до зимней паузы
Российская премьер-лига опубликовала календарь осенней части чемпионата-2019/2020 до зимней паузы с датами и временем начала матчей.
Спорт-Экспресс 16:55
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины.
Газета.Ru 19:13