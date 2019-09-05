Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику
ТАСС06 сентября в 12:28
Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно после сильного роста предыдущих дней
ПРАЙМ06 сентября в 13:01
Фондовые рынки сохранят краткосрочный импульс к росту - ИК «Велес Капитал»
Финмаркет06 сентября в 11:42
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Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс вчера в 16:32
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ 06 сентября в 03:11
Политика
В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
РИА Новости вчера в 23:11
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Врачи оценили состояние детей, вернувшихся в Россию из Сирии
Врачи после осмотра детей, которые вернулись в Россию из Сирии, не обнаружили у них серьезных проблем со здоровьем.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Здоровье
Диетологи рассказали об опасности свинины для здоровья
Волгоградская правда вчера в 04:17
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 06 сентября в 07:30
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»
Американо-британская актриса Джиллиан Андерсон в четвертом сезоне сериала «Корона» исполнит роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
Мойка78 вчера в 21:42
Транспорт
МВД предлагает разрешить несовершеннолетним водить машины
В случае если подросток прошел обучение в автошколе, по итогам успешно сдал экзамены в Госавтоинспекции, ему разрешат управлять машиной и другими транспортными средствами.
Эхо Москвы вчера в 03:06
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А, или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Армия и оружие
США развернули противокорабельную ракету «на заднем дворе» Китая
США развернули свою новую противокорабельную ракету буквально "на заднем дворе" Китая.
Газета.Ru вчера в 13:11
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
РИА Новости вчера в 12:14
Политика
«Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой»
Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.
Новостной фронт вчера в 13:30
Здоровье
Вред и польза салата из помидоров и огурцов: ученый опроверг «диванных экспертов»
Бытует расхожее утверждение, что салат из томатов и огурцов не представляет никакой ценности, так как, содержащаяся в огурцах аскорбиназа расщепляет аскорбиновую кислоту, присутствующую в помидорах.
Южный Федеральный вчера в 22:51
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Здоровье
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
В правительстве отреагировали на заявления о новой пенсионной реформе
В аппарате правительства России опровергли слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что в кабмине идет подготовка второго этапа пенсионной реформы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 06 сентября в 13:37
Политика
Журналиста «МК в Астрахани» выгнали из избирательного участка
«МК в Астрахани» заблаговременно аккредитовал журналистов на избирательные участки.
Московский Комсомолец 01:04
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Футбол
Божинов вернулся в «Ботев»
Бывший нападающий сборной Болгарии Валери Божинов стал игроком «Ботева».
Спорт-Экспресс 00:33
Политика
В Забайкалье проголосовали 4,43% избирателей
REGNUM вчера в 23:49