Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

ТАСС06 сентября в 12:28

Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно после сильного роста предыдущих дней

ПРАЙМ06 сентября в 13:01

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,4-0,5%

Интерфакс06 сентября в 03:42

Фондовые рынки сохранят краткосрочный импульс к росту - ИК «Велес Капитал»

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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру05 сентября в 03:30

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

Банки.ру06 сентября в 11:56

Фондовый рынок вырос на корпоративной информации

Коммерсантъ05 сентября в 15:18
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Политика

В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду

Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс вчера в 16:32
Футбол

Мамаев и Кокорин освобождены по УДО

Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ 06 сентября в 03:11
Политика

В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев

РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Единоборства

Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Врачи оценили состояние детей, вернувшихся в Россию из Сирии

Врачи после осмотра детей, которые вернулись в Россию из Сирии, не обнаружили у них серьезных проблем со здоровьем.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Здоровье

Диетологи рассказали об опасности свинины для здоровья

Волгоградская правда вчера в 04:17
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28
Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

RT на русском вчера в 17:08
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 06 сентября в 07:30
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Армия и оружие

Российские военные доставили более 2 т гумпомощи в провинцию Дераа

РБК 00:09
Кино

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»

Американо-британская актриса Джиллиан Андерсон в четвертом сезоне сериала «Корона» исполнит роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
Мойка78 вчера в 21:42
Транспорт

МВД предлагает разрешить несовершеннолетним водить машины

В случае если подросток прошел обучение в автошколе, по итогам успешно сдал экзамены в Госавтоинспекции, ему разрешат управлять машиной и другими транспортными средствами.
Эхо Москвы вчера в 03:06
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А, или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями

Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Здоровье

Названы самые полезные и вредные продукты для мозга

Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Армия и оружие

США развернули противокорабельную ракету «на заднем дворе» Китая

США развернули свою новую противокорабельную ракету буквально "на заднем дворе" Китая.
Газета.Ru вчера в 13:11
Политика

Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Политика

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

РИА Новости вчера в 12:14
Происшествия

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Lenta.ru 00:18
Политика

«Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой»

Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.
Новостной фронт вчера в 13:30
Здоровье

Вред и польза салата из помидоров и огурцов: ученый опроверг «диванных экспертов»

Бытует расхожее утверждение, что салат из томатов и огурцов не представляет никакой ценности, так как, содержащаяся в огурцах аскорбиназа расщепляет аскорбиновую кислоту, присутствующую в помидорах.
Южный Федеральный вчера в 22:51
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Здоровье

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика

В правительстве отреагировали на заявления о новой пенсионной реформе

В аппарате правительства России опровергли слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что в кабмине идет подготовка второго этапа пенсионной реформы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 06 сентября в 13:37
Политика

Журналиста «МК в Астрахани» выгнали из избирательного участка

«МК в Астрахани» заблаговременно аккредитовал журналистов на избирательные участки.
Московский Комсомолец 01:04
Политика

В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой

Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Футбол

Божинов вернулся в «Ботев»

Бывший нападающий сборной Болгарии Валери Божинов стал игроком «Ботева».
Спорт-Экспресс 00:33
Политика

В Забайкалье проголосовали 4,43% избирателей

REGNUM вчера в 23:49
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