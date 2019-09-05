Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%
Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,2%, причем первый поднялся к рубежу 2800 пунктов; лидерами роста вновь выступают акции "Сургутнефтегаза".
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
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Футбол
Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 02:55
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В Ивановской области грузовик столкнулся с автобусом
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что произошла авария с участием грузового автомобиля и автобуса.
МЧС медиа вчера в 14:43
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Авто
Продажи новых автомобилей в России снова снизились
По итогам августа российский автомобильный рынок снова снизился, но падение оказалось минимальным.
Wroom.ru 04:31
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Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
Российская газета 02:47
Экономика
Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Происшествия
Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
РИА Новости вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
Закон о продаже алкоголя с 21 года может быть принят до конца 2019
Закон о продаже алкоголя с 21 года может быть принят до конца этого года, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Реальное время вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с британским бойфрендом Джоном Уорреном
Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен признался, что актриса Любовь Толкалина разбила ему сердце.
Popcornnews.ru 04:30
Политика
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Происшествия
СК начал проверку после взрыва в частном доме в Кузбассе
СК проводит доследственную проверку после взрыва в частном доме в Ленинске-Кузнецком, после которого женщина была госпитализирована с ожогами, сообщается на сайте ГСУСК по региону.
РИА Новости 03:57
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Футбол
Сборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией
Футболисты и тренерский штаб сборной России вечером в среду прибыли в Глазго, где пройдет матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Кино
Катерина Шпица отдала сына-первоклассника в русско-испанскую школу
Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.
Вокруг ТВ 03:57
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Кино
Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»
Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Политика
В конгрессе США выступили против возвращения России в G7
Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
Газета.Ru 01:37