Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,2%, причем первый поднялся к рубежу 2800 пунктов; лидерами роста вновь выступают акции "Сургутнефтегаза".
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