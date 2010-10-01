Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.

Музыка Певица Монеточка выпустила клип о безденежье Певица Монеточка выпустила новый клип на свою песню "Нет монет", которая входит в состав альбома "Раскраски для взрослых".

Экономика Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Политика В конгресс США внесли проект резолюции против возрождения G8 с Россией Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в палату представителей США проект резолюции против возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Гаджеты Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.

Происшествия Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.

Экономика ЦБ отчитался о первых итогах проектного финансирования в Татарстане В Татарстане по состоянию на 26 августа банки заключили с застройщиками 14 договоров в рамках проектного финансирования.

Происшествия Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.

Хоккей Экс-хоккеист ЦСКА Никита Макеев перешел в «Северсталь» Череповецкий хоккейный клуб "Северсталь" подписал контракт с защитником Никитой Макеевым, сообщается на официальном сайте команды.

Происшествия Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.

Политика Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.

Здоровье Минздрав Пермского края начал проверку после видеообращения врачей Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку после видеообращения врачей городской больницы (ГКБ) № 6 о несоблюдении трудовых прав.

Технологии Сбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов Сервис планирует работать без наценок, то есть, стоимость товара будет такой же, как в магазине. О стоимости доставки не сообщается.

Здоровье Есть или не есть: 5 плюсов голодания Исследователи доказали, что с помощью голодания люди лучше усваивают углеводы.

Футбол Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.

Теннис Серена Уильямс и Андрееску сыграют в финале US Open Американка Серена Уильямс победила украинку Элину Свитолину и в 10-й раз вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису.

Экономика ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.

Наука Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.

Происшествия Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

Футбол Александр Самедов: «Сборной России придется потерпеть в матче с Шотландией» Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов отметил, что ожидает тяжелого матча для национальной команды в противостоянии с Шотландией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Гаджеты Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.

Политика Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.

Политика Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина рассталась с британским бойфрендом Джоном Уорреном Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен признался, что актриса Любовь Толкалина разбила ему сердце.