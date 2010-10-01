Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.
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Рынок акций РФ утром корректируется вниз на фоне просевшей нефти, лидирует в откате «Сургутнефтегаз»

Финмаркет04:42

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Интерфаксвчера в 12:48
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Происшествия

Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову в СК

Глава Следственного комитета инициировал передачу уголовного дела о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову из МВД в подчиненное ему ведомство.
РБК 08:41
Музыка

Ники Минаж объявила о завершении карьеры

Американская певица Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.
РИА Новости 02:00
Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Политика

Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме

Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме.
РИА Новости 07:30
Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Общество

Ижевск стал 5-м в рейтинге качества работы общественного транспорта

Ижевск занял 5-е место в рейтинге 200 городов России по качеству работы общественного транспорта, проведенного порталом Domofond.ru на основе опроса более 90 тыс. человек.
Izhlife 05:05
Политика

Меркель в Китае сидя прослушала гимны двух стран

RuNews24.ru 03:40
Армия и оружие

Су-35С, Ми-8 и Ка-52 задействованы на учениях российских и сербских военных

Истребители Су-35С и вертолеты Ми-8 и Ка-52 "Аллигатор" задействованы на совместных учениях военных из России и Сербии на полигоне в Ленинградской области.
РИА Новости 08:04
Армия и оружие

В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Энергетика

«Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР

В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.
REGNUM 08:36
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости вчера в 11:20
Авто

Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5

Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Финансы

Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
BFM.ru 08:41
Хоккей

Лукашенко захотел провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной

Белоруссия могла бы принять Олимпийские игры в сотрудничестве с Россией или Украиной.
Труд 07:28
Политика

В Раду внесли закон о свободном выборе языка выступления в парламенте

Ряд внефракционных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект о свободном выборе языка выступления в парламенте, а также теле- и радивещания.
Комсомольская правда 07:59
Политика

В Минэкономразвития ответили на критику Мутко

Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассказала о главном правиле «Comedy Woman»

Варнава считает, что главное правило, которое помогает "Comedy Woman" оставаться одним из наиболее рейтинговых шоу на отечественном телевидении, это "разделять дружбу и работу".
Дни24 03:22
Происшествия

Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Шоу-бизнес

Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги

Певица Натали показала своим подписчикам в Instagram «магию фото». Она выложила два снимка из фотосессии для клипа «Я без оружия».
Телепрограмма 07:32
Общество

В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Баскетбол

Сборная России проиграла полякам на Кубке мира

На первом групповом этапе россияне были сильнее Нигерии и Кореи, проиграв только аргентинцам.
LiveResult.Ru 08:08
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Общество

Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику

Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
РБК 07:35
Политика

Путин ответил Абэ про мирный договор по Курилам

Московский Комсомолец вчера в 05:18
Общество

Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Происшествия

Неизвестный в центре Москвы заставил прохожего купить ему еды в McDonald’s, пригрозив избиением

Мужчина в центре Москвы под угрозой избиения купил незнакомцу еду в McDonald's на 1 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 06:39
Энергетика

Козак рассказал о предстоящем экспорте газа в Китай по «Силе Сибири»

Первые поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начнутся 1 декабря, как и предусмотрено договором купли-продажи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который курирует ТЭК.
Экономика сегодня 07:51
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Американский юрист и политик. В 1969 году окончил Джорджтаунский университет со степенью бакалавра искусств, в 1973 году там же получил степень доктора права.
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Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина».
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