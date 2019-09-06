Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.
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Рынок акций РФ утром корректируется вниз на фоне просевшей нефти, лидирует в откате «Сургутнефтегаз»

Финмаркет04:42

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Интерфаксвчера в 12:48

Утренний обзор рынка акций 06.09.2019. Рубль сохраняет свою привлекательность

Глас Народа02:47
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Экономика

Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

Согласно среднему статистическому индексу на алкогольные напитки, который высчитывается на основе цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, рекордсменом по этому показателю в странах Евросоюза выступает Финляндия, алкогольный индекс которой составляет 182 пункта.
ТАСС 10:58
Происшествия

В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения

Известия 05:43
Общество

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Общество

Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Коммерсантъ 05:58
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru 11:26
Политика

Зеленский уволил троих своих советников

Президент Украины Владимир Зеленский уволил внештатных советников Михаила Федорова, Владимира Бородянского и Андрея Загороднюка, которые вошли в новый состав кабинета министров.
РИА Новости 12:24
Происшествия

СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов

Вести.Ru 12:40
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru вчера в 13:11
Общество

Самый опасный город России находится в Ростовской области

Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Политика

Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Хоккей

СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»

Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Происшествия

Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Футбол

Сборная России выехала на матч с Шотландией

Сегодня сборная России сыграет в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии.
Спорт-Экспресс 12:58
Экономика

ЦБ назвал динамику реальных доходов россиян неудовлетворительной

Динамика реальных доходов россиян неудовлетворительная, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 09:42
Происшествия

Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой

В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.
Lenta.ru 07:21
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Армия и оружие

Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию

Российская газета 06:28
Политика

Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США

Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости 13:10
Политика

Помпео рассказал о приоритетах США в отношениях с Ираном

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон стремится преодолеть напряжённость в отношениях с Ираном дипломатическим путём.
News.ru 12:53
Наука

Скорость передачи информации у разных языков оказалась схожей

Как сообщает Science Advances, исследователи выяснили, что вне зависимости от скорости речи люди передают друг другу вербальную информацию с одной и той же скоростью – 39 бит в секунду, примерно вдвое быстрее морзянки.
Волга-Медиа 03:53
Происшествия

Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани

Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.
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Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Музыка

Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Культура

Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году

В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.
Невские Новости 11:38
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия

Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Петрова

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автконцерна «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе средств за рубеж.
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