Экономика
ФинмаркетРоссийский рынок акций открылся в небольшом минусе
Нефть дешевеет после снижения цен в четверг. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,19% - до 3112,06 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск просел на 0,01% и составил 1601,57 пункта, через минуту индикатор начал делать попытки подрасти, но потом снова ушел в минус.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика
Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета
В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
Здоровье
В Гае зарегистрирован первый случай «свиного» гриппа
10 января был зарегистрирован первый на территории Гайского округа случай заболевания «свиным» гриппом в этом эпидемиологическом сезоне.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Авто
К выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» готовится ГАЗ
Как пишет «АВТОСТАТ», микроатобус «ГАЗель City» станет главной новинкой компании ГАЗ в 2020 году.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
Политика
Помпео оценил потери иранской экономики из-за санкций Вашингтона
До 80% дохода потеряла Исламская Республика Иран в результате санкций, введенных американской администрацией, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео 10 января в ходе брифинга.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Шоу-бизнес
Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук
Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук.
Футбол
Венгр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС
Известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи, закончивший карьеру в прошлом году, получил назначение на должность главы департамента судейства РФС.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены
Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Армия и оружие
Украинский Boeing 737 по ошибке сбили ПВО Ирана
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Общество
Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»
Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
Кино
HBO снимет сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Спорт
ВАДА обратится в CAS по делу РУСАДА до конца недели
ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу РУСАДА до конца недели, сообщает AFP.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился
Супруга шоумена утверждает, что женится со своим мужем уже в четвертый раз.
Наука
«Молекулярные швейцары» указали путь к лечению ожирения
Напротив, избыточная экспрессия O-GlcNAc-трансферазы вызывала у животных ожирение.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.