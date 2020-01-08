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ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи шестые торги подряд

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Рынок акций РФ в четверг после локальной коррекции из-за упавшей нефти продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря ослаблению напряженности в конфликте США и Ирана, индекс МосБиржи обновил исторический максимум шестые торги подряд и протестировал 3120 пунктов.
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