Экономика
ФинмаркетРынок акций РФ обновил максимум по индексу «МосБиржи»
Индекс МосБиржи к 11:39 мск вырос на 0,91% - до 3185,84 пункта (максимум за день - 3187,32 пункта). Индекс РТС на то же время вырос на 1,27% и составил 1633,15 пункта (максимум за день - 1635,12 пункта).
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Происшествия
Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Происшествия
Дело забайкальского криминального авторитета Тахи заняло 200 томов
Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении создателя ОПГ в Забайкальском крае – криминального авторитета Георгия Углавы по прозвищу Тахи, а также руководителей структурных подразделений его организации.
Гаджеты
Доступный флагман Xiaomi Mi 10 появится на день раньше
По данным инсайдера по продуктам Xiaomi, Redmi и других известных брендов Xiaomishka, презентацию самого доступного флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 перенесли на один день раньше назначенной даты.
Политика
Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников
Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
Политика
Зеленский не назвал Бандеру в числе героев Украины
Президент Украины Зеленский заявил, что на Украине героями должны называться выдающиеся личности, которые не провоцируют конфликт в обществе.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали за взятку
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Мишустин назначил нового главу ФНС
Премьер Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Транспорт
Саратовский аэропорт «Гагарин» стал узловым
Армия и оружие
Число погибших при обстреле лагеря новобранцев в Йемене возросло до 70
Спорт
Британия не выдала WADA пробы чемпиона Мо Фары
Британское антидопинговое агентство (UKAD) приняло решение не выдавать специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA) образцы проб легкоатлета Мо Фары для перепроверки, сообщило издание «Южный Федеральный».
Происшествия
Открывший стрельбу в суде житель Новокузнецка объявил голодовку
Житель Новокузнецка, застреливший на прошлой неделе пристава в мировом суде, начал голодовку в знак раскаяния в содеянном.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом
Технологии
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Политика
Зеленский почтил память украинских «киборгов»
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.
Хоккей
Гавриков рассказал, как ему удалось договориться со СКА о переходе в «Коламбус»
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал, как проходили его переговоры со СКА об отъезде в НХЛ.
Гаджеты
Nvidia может представить GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в марте
Новые видеокарты от Nvidia, которые должны будут вернуть уверенное лидерство компании из калифорнийской Санта-Клары, получили названия RTX 3070 и RTX 3080.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский
В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
Авто
Новые правила регистрации ТС обернулись головной болью для автомобилистов
С начала 2020 года россияне должны ставить автомобили на учет по новым правилам.
Кино
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Кино
На Netflix выйдут лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки
Netflix получила права на большинство мультфильмов студии Ghibli, основанной популярным аниматором Хаяо Миядзаки.