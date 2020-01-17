Индекс МосБиржи к 11:39 мск вырос на 0,91% - до 3185,84 пункта (максимум за день - 3187,32 пункта). Индекс РТС на то же время вырос на 1,27% и составил 1633,15 пункта (максимум за день - 1635,12 пункта).

Происшествия Дело забайкальского криминального авторитета Тахи заняло 200 томов Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении создателя ОПГ в Забайкальском крае – криминального авторитета Георгия Углавы по прозвищу Тахи, а также руководителей структурных подразделений его организации.

Гаджеты Доступный флагман Xiaomi Mi 10 появится на день раньше По данным инсайдера по продуктам Xiaomi, Redmi и других известных брендов Xiaomishka, презентацию самого доступного флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 перенесли на один день раньше назначенной даты.

Политика Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Спорт Британия не выдала WADA пробы чемпиона Мо Фары Британское антидопинговое агентство (UKAD) приняло решение не выдавать специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA) образцы проб легкоатлета Мо Фары для перепроверки, сообщило издание «Южный Федеральный».

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Политика Зеленский почтил память украинских «киборгов» Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.