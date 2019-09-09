Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов
Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:19 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,19% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2802,89 пункта.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Российская газета 06:23
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Теннис
Теннисист Андерсон больше не выступит в этом сезоне
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон сообщил, что больше не выступит ни на одном турнире в этом году.
Матч ТВ 13:00
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Лавров на встрече с Вышинским пошутил об авторитете в СИЗО
Глава МИД Сергей Лавров на встрече с руководителем «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским пошутил об изменении своего авторитета во время пребывания журналиста в украинском СИЗО.
Rambler News Service 14:02
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Политика
Малайзия заинтересовалась выводами немецкого детектива о крушении МН17
Ранее премьер Малайзии подтвердил, что готов выслушать выводы независимого эксперта.
News.ru 01:19
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс 13:52
Политика
Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам
По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Политика
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.
РИА Новости 13:54
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Футбол
Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
Чемпионат 04:27
Экономика
В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты
Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников «Chevrolet Niva»
Tvoe-avto.com 03:28
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Теннис
Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Дождь вчера в 21:08
Экономика
Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала
Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями.
РБК вчера в 14:09
Происшествия
В Германии 13 авиапассажиров пострадали из-за турбулентности
В Германии 13 человек пострадали на борту самолета Eurowings из-за турбулентности.
Москва 24 13:48
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48