Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
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Происшествия
Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
Происшествия
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем
В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Общество
«Красное & Белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов
Сеть «Красное & Белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Политика
Поклонская разгромила Зеленского за слова о вине СССР в Холокосте
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в уничтожении Германией евреев по всей Европе в годы Второй мировой войны.
Происшествия
Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул
Траулер "Энигма Астралис", горевший в Охотском море, предположительно, затонул, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский плюнул в лицо ветеранам ВОВ
112.ua Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что президент Украины Владимир Зеленский плюнул в лицо оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны, назвав СССР одним из виновников Второй мировой.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты
С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
Происшествия
Пожар в офисном здании на юго-востоке Москвы локализован
Пожар в пятиэтажном офисном здании на юго-востоке Москвы, площадь которого достигла 100 кв. м, локализован.
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Общество
Китайцам закрыли въезд в Россию
Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Политика
Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Политика
Нарышкин заявил о приверженности Зеленского идеям национализма
"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — пояснил Нарышкин.
Общество
Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск родителей девочки, которая пять лет с момента рождения прожила в клинике «Мать и дитя».
Общество
Коронавирус угрожает производству Apple
Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка может привести к временной остановке производства на предприятии, которое известно в Китае как «город iPhone», по причине введённого в регионе карантина.
Культура
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Политика
OMV оценил поддержку Европой «Северного потока — 2»
Действия Европы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2» не являются достаточными.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Общество
В Северодвинске зафиксировано повышение радиационного фона
Во вторник, 28 января, в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час, которое отразилось датчиком АСКРО на проспекте Труда, 48.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Технологии
Microsoft поможет российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок
Президент Microsoft в России Кристина Тихонова называет помощь российским инновационным стартапам в выходе на международный рынок одним из ключевых приоритетов компании.
Политика
Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили "сделку века" - так еще называют план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Культура