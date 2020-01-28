Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
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Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

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Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром из-за коронавируса в КНР, откат индекса РТС стал рекордным с августа

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В Крыму заявили, что Зеленский плюнул в лицо ветеранам ВОВ

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Пожар в офисном здании на юго-востоке Москвы локализован

Пожар в пятиэтажном офисном здании на юго-востоке Москвы, площадь которого достигла 100 кв. м, локализован.
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Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
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Китайцам закрыли въезд в Россию

Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
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Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
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Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

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Коронавирус угрожает производству Apple

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка может привести к временной остановке производства на предприятии, которое известно в Китае как «город iPhone», по причине введённого в регионе карантина.
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Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

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В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
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В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
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OMV оценил поддержку Европой «Северного потока — 2»

Действия Европы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2» не являются достаточными.
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В Северодвинске зафиксировано повышение радиационного фона

Во вторник, 28 января, в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час, которое отразилось датчиком АСКРО на проспекте Труда, 48.
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
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В «Ленкоме Марка Захарова» пройдёт вечер памяти Николая Караченцова

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