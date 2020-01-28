Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
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Политика
Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора»
Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора».
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Армия и оружие
Пятый МРК «Каракурт» с «Калибрами» сдадут к октябрю 2022 года
"Пятый корабль серии кораблей проекта 22800 планируется к сдаче в октябре 2022 года", - сказал собеседник агентства.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Экономика
Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике
В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" указано, что доля малого бизнеса в российской экономике должна уверенно расти и превысить 32,5% к 2024 году.
Экономика
Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля
Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
Посольство РФ обсуждает с Китаем выезд россиян из провинции Хубэй
Власти Китая пока не приняли решения о выезде россиян из провинции Хубэй. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Поднебесной.
Авто
В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей
Здоровье
Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение
Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Общество
Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову
Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса).
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Общество
«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных
Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Происшествия
В Томске девушку с ДЦП бросили в отделе полиции
27 января неизвестная женщина привезла в дежурную часть девушку-инвалида на коляске. Она оставила ее в полиции и скрылась.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае
Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Происшествия
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем
Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
Бизнесмен с Украины купил особняк бывшего короля Бельгии
Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов приобрел роскошный особняк Les Cedres на побережье Средиземного моря во Франции, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России.
Хоккей
Брагин назначен тренером главной сборной России
Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.