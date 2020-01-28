Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

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Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,94-3,62% под влиянием новостей о коронавирусе

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Станет ли китайский коронавирус началом всемирного апокалипсиса

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С резкого обвала основных индексов началась неделя на Мосбирже

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Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора».
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Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
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Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

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В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" указано, что доля малого бизнеса в российской экономике должна уверенно расти и превысить 32,5% к 2024 году.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Общество

Посольство РФ обсуждает с Китаем выезд россиян из провинции Хубэй

Власти Китая пока не приняли решения о выезде россиян из провинции Хубэй. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Поднебесной.
Life.ru 00:29
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Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

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В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей

Тарантас Ньюс вчера в 05:58
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Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение

Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
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Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову

Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса).
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Общество

«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных

Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
РБК 03:07
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Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
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Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
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Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
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СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае

Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании.
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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Происшествия

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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Общество

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Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией

13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России.
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Брагин назначен тренером главной сборной России

Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
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