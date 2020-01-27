Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
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Здоровье
Более 100 человек погибли от нового коронавируса в провинции Хубэй
Более 100 человек погибли от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
«Текст» — российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко, экранизация романа-бестселлера «Текст» писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал свой роман в киносценарий Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Происшествия
Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н.Новгорода», — следует из пресс-релиза.
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде
В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Технологии
Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты нашли на Международной космической станции более 130 мест, подверженных коррозии.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Шоу-бизнес
Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой
Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Гаджеты
Компания Apple патентует стеклянный iMac
В Сообщении ведомства говорится, что компания Apple решила зарегистрировать патент на iMac со стеклянным корпусом.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь
Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Для блокированных в Китае российских туристов временно откроют границу
Для десятков блокированных в Китае российских туристов 28 января специально откроют, закрытый на время праздников, таможенный пункт пропуска в Хэйхэ для возвращения на родину, 27 января сообщает официальный сайт Правительства Амурской области.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Последнее обновление для ОС разработчики выпустили как раз в день прекращения официальной поддержки, но как оказалось патч «сломал» заставку на рабочем столе.
Футбол
Тренер «Арсенала»: удивило, что департамент судейства возглавил иностранец
Назначение иностранца на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза стало сюрпризом для главного тренера тульского «Арсенала» Игоря Черевченко.