Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

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