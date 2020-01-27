Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
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Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,94-3,62% под влиянием новостей о коронавирусе

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