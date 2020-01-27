Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
Экономика
Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь
В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Игры
«Всегда верил, что это произойдёт». Автор «Таркова» о мировой популярности российской игры
Детище российской студии Battlestate Games на несколько дней стало главным событием на игровой платформе видеотрансляций Twitch – тогда популярность «Побега из Таркова» (сотни тысяч зрителей на эфирах по игре) связывали с подарками от разработчиков.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Политика
Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Авто
Стала известна дата премьеры обновлённого Hyundai Solaris для России
Премьера модернизированного седана Hyundai Solaris для рынка нашей страны состоится 17 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге.
Политика
Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Шоу-бизнес
Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы
Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
Политика
Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт
Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Армия и оружие
Пятый МРК «Каракурт» будет передан ВМФ России к октябрю 2022 года
Последний в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» должен быть передан военно-морскому флоту России в октябре 2022 года.
Происшествия
В Чечне людей стали задерживать за фотоколлаж с Кадыровым
Армия и оружие
Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»
Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Происшествия
Украина попросила Болгарию выдать фигуранта дела об убийстве активистки Гандзюк
Офис генпрокурора Украины направил в Болгарию запрос об экстрадиции задержанного накануне в этой стране подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
Экономика
Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Религия
Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Футбол
Глушаков – о жизни в Чечне: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали
Футбол
Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты
Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
Армия и оружие
Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
Политика
Глава Чувашии назвал скандал с вручением ключей происками конкурентов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании комиссии "Единой России" по этике назвал "происками конкурентов" скандал с вручением сотрудникам МЧС ключей от новых машин, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.