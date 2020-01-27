Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Политика Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

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Политика Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Политика Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

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Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.

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Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.