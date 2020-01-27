Экономика
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов
Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия
Нашлась мать двух детей, брошенных отцом в Шереметьево
Общество
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса
В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
В Чечне людей стали задерживать за фотоколлаж с Кадыровым
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов: «Не каждый человек мог бы ужиться с моей женой»
Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
Экономика
ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
По мнению Банка России, противоправные действия на рынке ОСАГО способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в регионах, отнесенных к "красной" и "желтой" зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке У Российского союза автостраховщиков (РСА) есть свой рейтинг регионов, проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу
Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне
Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова
Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
Культура
Детскую передачу закрывают после 45 лет эфира
Черняева напомнила о той огромной любви зрителей, которой «АБВГДейка» пользовалась на протяжении 45 лет.
Авто
В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Футбол
Хавбек «Славии» близок к переходу в «Вест Хэм». Летом он отказал «Спартаку»
Ранее сообщалось, что летом 2019-го «Динамо» и «Спартак» хотели видеть чешского игрока у себя в составах, но Томаш отказался перезжать в Россию В текущем сезоне Соучек провел 26 матчей за «Славию», забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.
Здоровье
Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай из-за коронавируса
Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за эпидемии коронавируса отменяет некоторые рейсы в Китай.
Происшествия
«Я здесь главный»: сумасшедший поляк напал на российский грузовик
Как сообщает Gorzowianin, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 января, в центре города Стшельцы Краеньские Мужчина остановил грузовик DAF, после чего начал бить в лобовое стекло автомобиля дорожным знаком.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Гаджеты
Планшетам iPad исполнилось 10 лет
27 января 2010 года Стив Джобс (Steve Jobs) представил миру iPad, так охарактеризовав новый тип устройств: «iPad даёт начало принципиально новой категории устройств, которая позволит пользователям взаимодействовать со своими приложениями и материалами в намного более близкой, интуитивной и приятной форме, чем когда-либо прежде».
Игры
Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля
Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Общество
Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.