Экономика

ФинмаркетФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов

Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за нефтью

Интерфакс11:23

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром из-за коронавируса в КНР, откат индекса РТС стал рекордным с августа

Финмаркет11:17

Российский фондовый рынок начал неделю в сильном миноре

Росбалт02:25

Индекс РТС опустился ниже отметки в 1550 пунктов впервые с 6 января

ТАСС08:57

Рынок акций РФ в минусе, индекс Мосбиржи тестирует уровень 3100 пунктов

ПРАЙМ02:33

Индексы РФ завершили торги снижением

Банки.ру10:57

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия

Нашлась мать двух детей, брошенных отцом в Шереметьево

Национальная служба новостей 00:22
Общество

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 11:34
Происшествия

В Чечне людей стали задерживать за фотоколлаж с Кадыровым

Кавказ Пост вчера в 04:17
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости вчера в 20:07
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов: «Не каждый человек мог бы ужиться с моей женой»

Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
StarHit.ru вчера в 20:00
Экономика

ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

По мнению Банка России, противоправные действия на рынке ОСАГО способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в регионах, отнесенных к "красной" и "желтой" зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке У Российского союза автостраховщиков (РСА) есть свой рейтинг регионов, проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО.
Российская газета 05:45
Биатлон

Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на ЧМ среди юниоров и юношей

РИА Новости 09:37
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой

Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
StarHit.ru вчера в 03:30
Экономика

Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
РИА Новости 25 января в 19:23
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Вести.Ru 11:25
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Общество

ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне

Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая.
News.ru 10:57
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова

Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
РИА Новости 12:15
Культура

Детскую передачу закрывают после 45 лет эфира

Черняева напомнила о той огромной любви зрителей, которой «АБВГДейка» пользовалась на протяжении 45 лет.
Экспресс газета 10:55
Авто

В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»

Автоновости дня вчера в 05:06
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Футбол

Хавбек «Славии» близок к переходу в «Вест Хэм». Летом он отказал «Спартаку»

Ранее сообщалось, что летом 2019-го «Динамо» и «Спартак» хотели видеть чешского игрока у себя в составах, но Томаш отказался перезжать в Россию В текущем сезоне Соучек провел 26 матчей за «Славию», забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.
Спорт-Экспресс 11:33
Здоровье

Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе

ToDay News Ufa вчера в 13:54
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за эпидемии коронавируса отменяет некоторые рейсы в Китай.
URA.Ru 06:57
Происшествия

«Я здесь главный»: сумасшедший поляк напал на российский грузовик

Как сообщает Gorzowianin, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 января, в центре города Стшельцы Краеньские Мужчина остановил грузовик DAF, после чего начал бить в лобовое стекло автомобиля дорожным знаком.
Вести.Ru 09:29
Общество

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
ToDay News Ufa 08:18
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
Гаджеты

Планшетам iPad исполнилось 10 лет

27 января 2010 года Стив Джобс (Steve Jobs) представил миру iPad, так охарактеризовав новый тип устройств: «iPad даёт начало принципиально новой категории устройств, которая позволит пользователям взаимодействовать со своими приложениями и материалами в намного более близкой, интуитивной и приятной форме, чем когда-либо прежде».
3DNews 05:56
Игры

Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля

Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Игромания.ру 10:11
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное