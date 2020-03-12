Финансы

КоммерсантъКоммерсантъТорги открылись падением индексов Мосбиржи и РТС

На следующий день, 10 марта, на открытии торгов индекс Московской биржи упал на 10,4%, индекс РТС — более чем на 16%, до 1055,31 пункта, обновив минимум с 28 декабря 2018 года. Лидерами падения тогда стали акции компаний нефтегазовой отрасли, потерявшие в цене 15–20%.
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Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 4,1-4,9%

Интерфакс03:24

Фондовый рынок РФ открылся заметным падением второй раз за неделю

REGNUM04:07

Курс доллара превысил 74 рубля после того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса

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Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся сильным падением

ТАСС03:53

Новый обвал на фондовом рынке в России. Главное

РБК04:31

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

Коммерсантъ04:22

Российские фондовые индексы рухнули вслед за мировыми

Вести.Ru03:17
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Экономика

Россия хотела продлить соглашение ОПЕК+ на год

Премьер-министр РФ рассказал, что в процессе переговоров о снижении добычи нефти Россия выдвинула предложение продлить соглашение ОПЕК+ на год.
Долг.рф 04:15
Общество

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
Финансы

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
РИА Новости 03:05
Общество

В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:29
Политика

Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.
РИА Новости вчера в 18:51
Политика

Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

RT на русском 04:33
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM вчера в 02:07
Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Lenta.ru 03:25
Общество

В России выявили еще восемь случаев коронавируса

В России за сутки выявили восемь случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
Lenta.ru вчера в 12:40
Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Интерфакс вчера в 21:45
Общество

Выставка E3 2020 официально отменена из-за коронавируса

Организаторы E3 2020 объявили об отмене выставки. Решение связано с распространением коронавируса.
Матч ТВ вчера в 11:51
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Экономика

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
РИА Новости 01:00
Общество

Иностранцы практически полностью прекратили покупать туры в Россию

Потери в сфере въездного туризма России могут стать сильнейшим ударом по туристическому бизнесу за последние 20 лет из-за оттока туристов на фоне ситуации с коронавирусом, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 01:54
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Политика

Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ

Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
Страна Советов on-line 10 марта в 12:13
Финансы

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Футбол

Клопп назвал футбол «Атлетико» ненастоящим

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в дополнительное время в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от испанского "Атлетико" из Мадрида.
ProstoProSport вчера в 23:31
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Право.ру вчера в 11:43
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Российская газета вчера в 09:28
Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек

По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
ИжевскИнфо.РУ 10 марта в 05:11
Политика

Депутаты Заксобрания поддержали поправки в Конституцию

В четверг, 12 марта, депутаты краевого парламента на внеочередном заседании поддержали внесение поправок в Конституцию РФ.
Эхо Москвы в Перми 01:41
Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за 8 лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012 — 2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
Общество

Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден.
Известия 03:49
Политика

В Волгоградской области снова могут изменить время на московское

Волгоградская область, которая успела пожить по «самарскому» времени, снова может вернуться в московский часовой пояс.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:23
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