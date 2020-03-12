Финансы
КоммерсантъТорги открылись падением индексов Мосбиржи и РТС
На следующий день, 10 марта, на открытии торгов индекс Московской биржи упал на 10,4%, индекс РТС — более чем на 16%, до 1055,31 пункта, обновив минимум с 28 декабря 2018 года. Лидерами падения тогда стали акции компаний нефтегазовой отрасли, потерявшие в цене 15–20%.
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