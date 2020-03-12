На следующий день, 10 марта, на открытии торгов индекс Московской биржи упал на 10,4%, индекс РТС — более чем на 16%, до 1055,31 пункта, обновив минимум с 28 декабря 2018 года. Лидерами падения тогда стали акции компаний нефтегазовой отрасли, потерявшие в цене 15–20%.

Экономика Россия хотела продлить соглашение ОПЕК+ на год Премьер-министр РФ рассказал, что в процессе переговоров о снижении добычи нефти Россия выдвинула предложение продлить соглашение ОПЕК+ на год.

Финансы Курс доллара поднялся выше 74 рублей Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.

Общество В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.

Политика Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Политика Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.

Общество В России выявили еще восемь случаев коронавируса В России за сутки выявили восемь случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Общество Иностранцы практически полностью прекратили покупать туры в Россию Потери в сфере въездного туризма России могут стать сильнейшим ударом по туристическому бизнесу за последние 20 лет из-за оттока туристов на фоне ситуации с коронавирусом, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

Футбол Клопп назвал футбол «Атлетико» ненастоящим Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в дополнительное время в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от испанского "Атлетико" из Мадрида.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Общество Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Общество Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Политика Депутаты Заксобрания поддержали поправки в Конституцию В четверг, 12 марта, депутаты краевого парламента на внеочередном заседании поддержали внесение поправок в Конституцию РФ.