Экономика
Эхо МосквыРынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%
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Гаджеты
Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением
По словам разработчиков, новые дисплеи израсходуют на 15 процентов меньше энергии в сравнении с OLED-экранами, которые Samsung выпускала в 2019 году.
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Общество
Международные состязания для молодых профессионалов AsiaSkills планируют провести на Сахалине
Студенты на Сахалине будут обучаться по международным стандартам и становиться специалистами, востребованными в России и за рубежом, — добавил Роберт Уразов.
Политика
Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Футбол
Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок
Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Наука
Качество нарезки солнечных батарей улучшил инертный газ
Поток инертного газа, который подается к месту нарезки, способен уменьшить площадь тех зон, которые делают солнечные элементы менее эффективными.
Авто
Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж
Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
Хоккей
Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Политика
Украина продолжит оказывать «решительную поддержку» Афганистану
Украинские военнослужащие продолжат и дальше оказывать помощь афганскому народу, пока того требует ситуация.
Общество
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
Общество
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Происшествия
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заложил имущество перед разводом
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Политика
Сотни мигрантов собрались на границе Греции и Турции
На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов и беженцев.
Экономика
Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля
Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Здоровье
Количество зараженных коронавирусом достигло 14 человек в Австрии
Австрийская телерадиокомпания ORF сообщает, что число случаев заражения китайским вирусом увеличилось до 14 человек.
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Футбол
Лэмпард: Виллиан выбрал не лучшее время, чтобы говорить о проблемах в переговорах с клубом
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о ситуации с продлением контракта нападающего лондонцев Виллиана.