Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%.

Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%

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Политика Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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