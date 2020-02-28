Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%

Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%.
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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд

Телеканал 360°27 февраля в 16:54

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новости28 февраля в 05:10

Московская биржа начала торги падением

Московский Комсомолец28 февраля в 04:27

Торги на Московской бирже закрылись сильнейшим падением за два года

Life.ru27 февраля в 16:56

Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

ТАСС28 февраля в 12:10

Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса

Российская газета27 февраля в 16:49
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:11, Ашберн
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Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением

По словам разработчиков, новые дисплеи израсходуют на 15 процентов меньше энергии в сравнении с OLED-экранами, которые Samsung выпускала в 2019 году.
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Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
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Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК 18:28
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Общество

Международные состязания для молодых профессионалов AsiaSkills планируют провести на Сахалине

Студенты на Сахалине будут обучаться по международным стандартам и становиться специалистами, востребованными в России и за рубежом, — добавил Роберт Уразов.
Сахалин.Инфо 20:48
Политика

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:45
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.
Известия 21:02
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Футбол

Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок

Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
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Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

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Качество нарезки солнечных батарей улучшил инертный газ

Поток инертного газа, который подается к месту нарезки, способен уменьшить площадь тех зон, которые делают солнечные элементы менее эффективными.
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Авто

Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж

Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
Новые автомобили 00:06
Хоккей

Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

Metaratings 09:59
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Политика

Украина продолжит оказывать «решительную поддержку» Афганистану

Украинские военнослужащие продолжат и дальше оказывать помощь афганскому народу, пока того требует ситуация.
Ридус 17:57
Общество

Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
Российская газета 08:29
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Газета.Ru 19:50
Шоу-бизнес

Павел Прилучный заложил имущество перед разводом

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Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 вчера в 11:50
Политика

Сотни мигрантов собрались на границе Греции и Турции

На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов и беженцев.
Аргументы недели вчера в 04:55
Экономика

Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля

Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.
Пятый канал 13:15
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

РБК 19:31
Здоровье

Количество зараженных коронавирусом достигло 14 человек в Австрии

Австрийская телерадиокомпания ORF сообщает, что число случаев заражения китайским вирусом увеличилось до 14 человек.
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Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
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В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
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Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
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Лэмпард: Виллиан выбрал не лучшее время, чтобы говорить о проблемах в переговорах с клубом

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о ситуации с продлением контракта нападающего лондонцев Виллиана.
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