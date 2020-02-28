Экономика

РБКРБКПадение индекса РТС превысило 7%

Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса

Российская газета27 февраля в 16:49

Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

ТАСС28 февраля в 12:10

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новости28 февраля в 05:10

Московская биржа начала торги падением

Московский Комсомолец28 февраля в 04:27

Торги на Московской бирже закрылись сильнейшим падением за два года

Life.ru27 февраля в 16:56

Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд

Телеканал 360°27 февраля в 16:54

Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:33, Ашберн
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
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40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
RT на русском 11:02
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Армия и оружие

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 01:41
Общество

Газификации края потребовали на митинге в Чите

Участники акции подняли вопрос заблаговременной подготовки края к газификации.
Московский Комсомолец Чита 02:16
Экономика

Коронавирус подмял под себя рынки

Распространение коронавируса за пределами Китая начало оказывать значительное влияние на финансовые рынки.
Коммерсантъ 06:06
Технологии

Accenture: 80% компаний ждут от 5G мощного влияния на бизнес

79% управленцев считают, что технология 5G значительно повлияет на работу их организаций, такие данные были получены в опросе компании Accenture, 28 февраля сообщает Cnews.
Красная весна 28 февраля в 15:35
Происшествия

Задержанных в Турции журналистов Sputnik отпустили

Ранее сообщалось, что в Анкаре задержали трех журналистов Sputnik Турция, а также главного редактора агентства.
Lenta.ru 09:27
Общество

Россиян ждут первые весенние длинные выходные

Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
РИА Новости 16:47
Происшествия

Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики

Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Коммерсантъ 17:52
Гаджеты

Новый флагман Nokia получит квадрокамеру Oreo

По данным сетевых источников, устройство получит квадрокамеру Oreo.
OAnews 16:02
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
РИА Новости 19:30
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Футбол

Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru 07:38
Политика

Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
РИА Новости 18:22
Армия и оружие

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»

Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.
Российская газета 03:14
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

В Багдаде обстреляли американское посольство

В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Lenta.ru 16:55
Хоккей

СКА и «Витязь» назвали составы на матч Кубка Гагарина

1 марта в Санкт-Петербурге стартует серия 1/8 финала Кубка Гагарина между СКА и «Витязем». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Sport24.ru 08:22
Культура

Бату Хасиков рассказал о праздновании Восточного Нового года в Москве

РИА Калмыкия вчера в 12:31
Футбол

«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера

Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
ProstoProSport вчера в 15:12
Политика

Путин заставил чиновников собирать чемоданы

Подтвердил, что поправки вступят в силу сразу после подписания закона и будут распространятся и на нынешнюю власть тоже.
Московский Комсомолец 09:31
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Шоу-бизнес

«Не могу больше молчать»: Савичева сделала заявление после трагедии

Юлия Савичева отреагировала на несчастный случай, случившийся на дне рождения блогера Екатерины Диденко.
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Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 28 февраля в 13:28
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В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»

Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
ToDay News Ufa 11:10
Гаджеты

Компания Huawei анонсировала смартфон Huawei Enjoy 10e

Сегодня компания подтвердила, что 1 марта выпустит смартфон Huawei Enjoy 10e.
ITZine.ru 28 февраля в 02:55
Происшествия

В Приморье разыскивается криминальный авторитет

УМВД России по Приморскому краю разыскивается криминальный авторитет, известный как Джеко Тбилисский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу ведомства.
Primpress.ru 18:45
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