Экономика
РБКПадение индекса РТС превысило 7%
Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
Общество
Газификации края потребовали на митинге в Чите
Участники акции подняли вопрос заблаговременной подготовки края к газификации.
Экономика
Коронавирус подмял под себя рынки
Распространение коронавируса за пределами Китая начало оказывать значительное влияние на финансовые рынки.
Технологии
Accenture: 80% компаний ждут от 5G мощного влияния на бизнес
79% управленцев считают, что технология 5G значительно повлияет на работу их организаций, такие данные были получены в опросе компании Accenture, 28 февраля сообщает Cnews.
Происшествия
Задержанных в Турции журналистов Sputnik отпустили
Ранее сообщалось, что в Анкаре задержали трех журналистов Sputnik Турция, а также главного редактора агентства.
Общество
Россиян ждут первые весенние длинные выходные
Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Гаджеты
Новый флагман Nokia получит квадрокамеру Oreo
По данным сетевых источников, устройство получит квадрокамеру Oreo.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Политика
Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Армия и оружие
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»
Американские СМИ заинтересовались новыми возможностями российского вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", которые предоставит ему авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74М.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Хоккей
СКА и «Витязь» назвали составы на матч Кубка Гагарина
1 марта в Санкт-Петербурге стартует серия 1/8 финала Кубка Гагарина между СКА и «Витязем». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Культура
Бату Хасиков рассказал о праздновании Восточного Нового года в Москве
Футбол
«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
Политика
Путин заставил чиновников собирать чемоданы
Подтвердил, что поправки вступят в силу сразу после подписания закона и будут распространятся и на нынешнюю власть тоже.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Шоу-бизнес
«Не могу больше молчать»: Савичева сделала заявление после трагедии
Юлия Савичева отреагировала на несчастный случай, случившийся на дне рождения блогера Екатерины Диденко.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Кино
В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»
Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала смартфон Huawei Enjoy 10e
Сегодня компания подтвердила, что 1 марта выпустит смартфон Huawei Enjoy 10e.
Происшествия
В Приморье разыскивается криминальный авторитет
УМВД России по Приморскому краю разыскивается криминальный авторитет, известный как Джеко Тбилисский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу ведомства.