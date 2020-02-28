Экономика
Эхо МосквыРынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%
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Политика
Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов
Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Общество
Международные состязания для молодых профессионалов AsiaSkills планируют провести на Сахалине
Студенты на Сахалине будут обучаться по международным стандартам и становиться специалистами, востребованными в России и за рубежом, — добавил Роберт Уразов.
Происшествия
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Гаджеты
Представлен первый в мире смартфон из углепластика
Представлен первый в мире смартфон из углепластика – Carbon 1 Mark II. Новинка весит всего 125 граммов, а толщина гаджета – 6,3 миллиметра.
Спорт
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Экономика
Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»
Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Авто
В марте «АвтоВАЗ» объявляет скидки на автомобили LADA
Компания Lada объявила скидки на модельный ряд в марте 2020 года.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Религия
Начало Великого поста: что нельзя делать 2 марта, в Чистый понедельник
Первый день Великого поста называется Чистый понедельник. Сегодня, 2 марта, нельзя ничего есть, можно только пить воду.
Экономика
Коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Московскую биржу - Сбербанк
Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.
Футбол
Клуб Бекхэма «Интер Майами» уступил в дебютной игре
Шоу-бизнес
Меган Маркл огорчила Елизавету II отказом брать сына Арчи в Лондон
Технологии
Accenture: 80% компаний ждут от 5G мощного влияния на бизнес
79% управленцев считают, что технология 5G значительно повлияет на работу их организаций, такие данные были получены в опросе компании Accenture, 28 февраля сообщает Cnews.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Политика
Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой
Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
Общество
Путин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей
Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Кино