Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%.

Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%

Политика Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.

Космос Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Политика Буттиджич вышел из президентской гонки в США Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.

Гаджеты Представлен первый в мире смартфон из углепластика Представлен первый в мире смартфон из углепластика – Carbon 1 Mark II. Новинка весит всего 125 граммов, а толщина гаджета – 6,3 миллиметра.

Экономика Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!» Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.

Экономика Коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Московскую биржу - Сбербанк Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.

Армия и оружие Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.

Политика Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".