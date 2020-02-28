Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%

Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Торги на Московской бирже закрылись сильнейшим падением за два года

Life.ru27 февраля в 16:56

Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

ТАСС28 февраля в 12:10

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новости28 февраля в 05:10

Московская биржа начала торги падением

Московский Комсомолец28 февраля в 04:27

Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд

Телеканал 360°27 февраля в 16:54

Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса

Российская газета27 февраля в 16:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Газета.Ru 09:04
Политика

Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
РБК 20:42
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Pravda.Ru 28 февраля в 08:40
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ 12:45
Происшествия

Популярного блогера-гея избили в Москве

Lenta.ru 12:40
Общество

Международные состязания для молодых профессионалов AsiaSkills планируют провести на Сахалине

Студенты на Сахалине будут обучаться по международным стандартам и становиться специалистами, востребованными в России и за рубежом, — добавил Роберт Уразов.
Сахалин.Инфо 20:48
Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Газета.Ru 19:50
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Гаджеты

Представлен первый в мире смартфон из углепластика

Представлен первый в мире смартфон из углепластика – Carbon 1 Mark II. Новинка весит всего 125 граммов, а толщина гаджета – 6,3 миллиметра.
UfacityNews.ru 14:45
Спорт

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста 10:32
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Экономика

Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»

Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
Новые Известия 28 февраля в 15:05
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском вчера в 16:32
Авто

В марте «АвтоВАЗ» объявляет скидки на автомобили LADA

Компания Lada объявила скидки на модельный ряд в марте 2020 года.
Тарантас Ньюс 04:45
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости вчера в 05:27
Религия

Начало Великого поста: что нельзя делать 2 марта, в Чистый понедельник

Первый день Великого поста называется Чистый понедельник. Сегодня, 2 марта, нельзя ничего есть, можно только пить воду.
Московский Комсомолец 21:04
Экономика

Коронавирус может отложить выход нескольких компаний на Московскую биржу - Сбербанк

Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.
ПРАЙМ 19:21
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.
Известия 21:02
Футбол

Клуб Бекхэма «Интер Майами» уступил в дебютной игре

Газета.Ru 20:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл огорчила Елизавету II отказом брать сына Арчи в Лондон

Актуальные Новости 07:01
Технологии

Accenture: 80% компаний ждут от 5G мощного влияния на бизнес

79% управленцев считают, что технология 5G значительно повлияет на работу их организаций, такие данные были получены в опросе компании Accenture, 28 февраля сообщает Cnews.
Красная весна 28 февраля в 15:35
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК 18:28
Политика

Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
Красная весна 14:41
Общество

Путин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей

Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин.
Красная весна 12:58
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное