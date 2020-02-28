Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%

Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%.
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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

ТАСС28 февраля в 12:10

Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса

Российская газета27 февраля в 16:49

Коронавирус спровоцировал мощнейший обвал российского рынка акций

Московский Комсомолец27 февраля в 18:27

Торги на Московской бирже закрылись сильнейшим падением за два года

Life.ru27 февраля в 16:56

Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд

Телеканал 360°27 февраля в 16:54

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новости28 февраля в 05:10
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Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Российская газета вчера в 16:40
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск «неопознанных снарядов»

По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".
Вести.Ru вчера в 23:32
Общество

Великий пост у православных начался 2 марта

В понедельник 2 марта начнется самый строгий и долгий из многодневных постов.
Телеканал 360° вчера в 19:42
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Происшествия

Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:26
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
RT на русском 29 февраля в 15:41
Общество

В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 23:58
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 19:41
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Политика

Историк рассказал об американских бомбардировках Вьетнама

Историк уточнил, что в общей сложности в ходе операции авиация США выполнила 304 тысячи боевых вылетов, на Вьетнам было сброшено около 8 миллионов тонн различных боеприпасов.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
News.ru вчера в 07:08
Общество

Сахалин закрывает авиасообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Сахалин по решению властей закрывает авиационное сообщение с японским Хоккайдо с 5 марта этого года.
ТК Звезда вчера в 21:17
Футбол

Болельщики «Локомотива» избили фаната «Зенита»

Болельщики футбольного клуба «Локомотив» избили фаната «Зенита», который пробрался на трибуну гостей.
МК-Спорт вчера в 06:35
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 01:12
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК вчера в 07:11
Экономика

ФРС поддержит экономику на фоне рисков из-за коронавируса

Федеральная резервная США готова принять меры для поддержки экономики страны на фоне рисков из-за коронавируса, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
Коммерсантъ 28 февраля в 20:50
Происшествия

В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляниях

9111.ru вчера в 09:09
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия вчера в 18:03
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 29 февраля в 11:50
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
Спорт

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста вчера в 10:32
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК вчера в 02:00
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости вчера в 19:30
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Известия вчера в 20:36
Экономика

В России внесут изменения в закон о валютном регулировании

Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.
RuNews24.ru вчера в 03:33
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