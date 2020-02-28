Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%.

Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%

Армия и оружие КНДР осуществила пуск «неопознанных снарядов» По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".

Происшествия Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Фигурное катание Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.

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