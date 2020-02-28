Экономика

Взгляд.руВзгляд.руИндексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

РТС опустился на 3,8% – до 1331,6 пункта. Ниже отметки 1350 пунктов индекс находился 18 октября 2019 года. Накануне на фоне рисков распространения коронавируса рынок акций России закрыл торги снижением на 3,4-5%.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

ТАСС28 февраля в 12:10

Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса

Российская газета27 февраля в 16:49

Коронавирус спровоцировал мощнейший обвал российского рынка акций

Московский Комсомолец27 февраля в 18:27

Торги на Московской бирже закрылись сильнейшим падением за два года

Life.ru27 февраля в 16:56

Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд

Телеканал 360°27 февраля в 16:54

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новости28 февраля в 05:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:13, Ашберн
Футбол

Матч «Хоффенхайма» и «Баварии» остановили при счёте 0:6

Матч «Хоффенхайма» и «Баварии» остановили при счёте 0:6 в пользу гостей.
Евро-футбол.ру 29 февраля в 11:15
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля

Несмотря на сдерживающее рубль бюджетное правило, сильные колебания цен на нефть влияют на ослабление валюты, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн 28 февраля в 14:08
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16

РИА Новости вчера в 23:15
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.
РИА Новости вчера в 19:29
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

RT на русском вчера в 23:40
Общество

Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Известия 29 февраля в 16:01
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета вчера в 16:40
Общество

Журналисты проверили диплом инстаблогерши Диденко о высшем образовании

Ридус вчера в 09:22
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года.
Ведомости вчера в 23:15
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бизнесмена

В Екатеринбурге бывший топ-менеджер четвёртой овощебазы Иван Обухов получил три пулевых ранения.
REGNUM 00:09
Общество

У православных христиан начался Великий пост

Второго марта в России начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (19 апреля).
Российская газета вчера в 16:20
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно выбросить из домашней аптечки

Остальные медикаменты назначит врач. Ранее Мясников назвал популярные в нашей стране лекарства-«пустышки».
Газета Кемерова вчера в 22:35
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Футбол

Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»

Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Российская газета 29 февраля в 05:33
Происшествия

Два человека из «десятки» погибли в столкновении с грузовиком

Четвертая Власть вчера в 23:49
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
Происшествия

СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, напавшей на двух сыновей, один из которых погиб от полученных ранений.
ТАСС вчера в 15:30
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru вчера в 09:04
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия вчера в 19:48
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 18:28
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском вчера в 12:29
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

Взгляд.ру 27 февраля в 21:58
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости вчера в 19:30
Политика

Сотни мигрантов штурмуют границу Турции с Грецией

Участок греко-турецкой границы в районе пропускного пункта Кастаниес выдерживает натиск сотен мигрантов, стремящихся пересечь границу со стороны Турции.
Shraibikus News 29 февраля в 05:58
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях при проведении ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях, которые будут применяться на ЕГЭ в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:40
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное