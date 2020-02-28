РТС опустился на 3,8% – до 1331,6 пункта. Ниже отметки 1350 пунктов индекс находился 18 октября 2019 года. Накануне на фоне рисков распространения коронавируса рынок акций России закрыл торги снижением на 3,4-5%.

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

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