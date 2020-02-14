Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне восходящей коррекции в Азии и подорожавшей нефти в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не изменился.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,42–0,56%

Мой Брянсквчера в 23:59

Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти

Интерфакс14 февраля в 11:27

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,42-0,56%

ТАСС14 февраля в 11:48

Рынок акций РФ снизился в конце недели по основным индексам

ПРАЙМ14 февраля в 11:45

Цены на нефть выросли при закрытии торгов в пятницу

Московский Комсомолец14 февраля в 21:58

Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

Финмаркет14 февраля в 12:07

Российский рынок акций открылся смешанной динамикой

Росбалт14 февраля в 02:24
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Общество

Работодателям посоветовали нанимать многодетных отцов

В России должны быть проработаны дополнительные меры поддержки работающих многодетных отцов, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
Lenta.ru 00:14
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Политика

Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости 15 февраля в 21:09
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости вчера в 10:32
Общество

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:05
Происшествия

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

Lenta.ru вчера в 12:58
Происшествия

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 00:31
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Вести.Ru вчера в 21:00
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском вчера в 16:53
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Общество

Москва вошла в топ-5 самых безопасных городов для ресторанного бизнеса

По данным исследования компании «Delta Системы безопасности», чаще всего вывозы быстрого реагирования поступают в Уфе, Набережных Челнах и Сочи.
Mockva.ru вчера в 20:29
Политика

США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.
Хакасия-Информ 00:26
Общество

Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
ToDay News Ufa вчера в 04:29
Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Шоу-бизнес

Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
ФАН вчера в 13:12
Экономика

Правительство не готово остановить рост тарифов по соглашению об инвестициях

С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения.
Ведомости вчера в 16:01
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru 15 февраля в 15:31
Происшествия

В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей

"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
РИА Новости вчера в 18:39
Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Общество

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
РБК вчера в 19:54
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Интерфакс вчера в 16:14
Армия и оружие

Благодаря Турции у сирийских боевиков появились американские ПЗРК

Турция поставляет боевикамв Сирии в зоне деэскалации "Идлиб" американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
МонаВиста вчера в 08:57
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News вчера в 04:09
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Экономика

Мишустин хочет сделать с пенсиями то, чего не сделал Медведев

Правительство Михаила Мишустина «без нытья и раскачивания» принялось править пенсионную систему, выдвинув идею о снижении страховых взносов с зарплаты в Пенсионный фонд, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
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