Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне восходящей коррекции в Азии и подорожавшей нефти в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не изменился.

Происшествия В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров Керченский городской суд постановил арестовать на десять суток четверых украинских граждан, которых российские пограничники задержали 15 февраля в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

Общество Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

Общество В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Политика Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей "В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Политика Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.