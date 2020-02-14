Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне восходящей коррекции в Азии и подорожавшей нефти в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не изменился.
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Цены на нефть выросли при закрытии торгов в пятницу

Московский Комсомолец14 февраля в 21:58

ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3100-3130 пунктов

SIA.ru14 февраля в 04:09

Рынок акций РФ снизился в конце недели по основным индексам

ПРАЙМ14 февраля в 11:45

Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти

Интерфакс14 февраля в 11:27

Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

Финмаркет14 февраля в 12:07

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,42-0,56%

ТАСС14 февраля в 11:48

Российский рынок акций открылся смешанной динамикой

Росбалт14 февраля в 02:24
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Происшествия

Самолет Уфа-Пхукет сменил курс и приземлился в Москве

Газета.Ru вчера в 23:03
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском вчера в 16:53
Происшествия

В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров

Керченский городской суд постановил арестовать на десять суток четверых украинских граждан, которых российские пограничники задержали 15 февраля в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
RT на русском вчера в 07:48
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Музыка

Limp Bizkit откроет российское турне концертом в Краснодаре

ТАСС 15 февраля в 16:08
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru 14 февраля в 12:43
Экономика

Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета.
Вести.Ru вчера в 23:04
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости вчера в 10:32
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на пути в Финляндию

Коммерсантъ вчера в 16:38
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
РБК вчера в 19:54
Шоу-бизнес

«Злобная тетка»: Валерию раскритиковали за слова о «совковом мышлении»

Певица отреагировала на это словами "совковое мышление неискоренимо", однако это вызвало новую волну негодования подписчиков.
РИА Новости вчера в 19:49
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Космос

Хакеры могут превратить спутники нашей планеты в оружие

Хакеры могут блокировать или подделывать сигналы со спутников, создавая хаос в электрических, водопроводных сетях и транспортных системах.
Портал Поиск 15 февраля в 11:47
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Газета.Ru вчера в 01:53
Футбол

«Мне жаль Сарри». Клопп назвал фаворита в серии А

Напомним, что 16 февраля «Лацио» и «Интер» сыграют между собой.
Матч ТВ вчера в 15:26
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 20:38
Происшествия

В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей

"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Политика

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

КМВ Новости вчера в 02:15
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News вчера в 04:09
Политика

Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
BFM.ru вчера в 13:35
Политика

В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
RT на русском вчера в 08:24
Политика

Трамп требовал убийства сына бен Ладена в обход других опасных угроз

Президент США Дональд Трамп выступал с требованием устранить сына основателя "Аль-Каиды"* Хамзу бен Ладена к американским спецслужбам, несмотря на существующие более опасные террористические угрозы.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС вчера в 07:52
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС вчера в 14:33
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