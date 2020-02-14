Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%
Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне восходящей коррекции в Азии и подорожавшей нефти в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не изменился.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+
Финмаркет14 февраля в 12:07
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Происшествия
ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции
Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Политика
Киев отверг программу «12 шагов» по прекращению войны в Донбассе
Киев отверг обнародованное накануне на Мюнхенской конференции по безопасности заявление "Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе".
Общество
Подругу акциониста Павленского арестовали во Франции
Подруга артиста Петра Павленского, который опубликовал интимные видео якобы с участием французского политика Гриво, арестована полицией за вмешательство в частную жизнь.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Хоккей
«Аризона» выиграла у «Вашингтона», Овечкин снова не забросил
У «Вашингтона» шайбу на 38-й минуте забросил Карг Хагелин. Александр Овечкин вновь не смог поразить ворота соперника.
Общество
Tesla начала вырубку леса в Германии под свой «зеленый» завод
Общество
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Авто
Новый Kia Sorento представили официально
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Общество
«Дочка» «Ростеха» протестирует почтовые беспилотники на Урале
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящий в авиационный кластер госкорпорации «Ростех», разрабатывает коммерческий проект по доставке почтовых отправлений с помощью беспилотных систем.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Шоу-бизнес
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати
Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Происшествия
В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа
В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Транспорт
Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной
Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Общество
Психологи написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российские психологи написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети», семерых из которых приговорили к лишению свободы на срок от шести до 18 лет.
Происшествия