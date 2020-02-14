Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

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Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне восходящей коррекции в Азии и подорожавшей нефти в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не изменился.
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