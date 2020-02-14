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Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

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Авто «General Motors» остановит производство в Новой Зеландии Компания полностью остановит производство и продажу машин в данном регионе. Также выпуск автомобилей прекратят и на территории Австралии.

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