Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%
Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне восходящей коррекции в Азии и подорожавшей нефти в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не изменился.
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Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+
Финмаркет14 февраля в 12:07
Дневной обзор рынков акций 14.02.2020. Высокая доходность рынка удерживает его от существенного падения
Глас Народа14 февраля в 07:47
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Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Экономика
Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро
На оплату адвокатских услуг в 2012-2016 гг. потрачено 9,5 млн евро, еще 950 тыс. евро потрачено на адвокатов в 2016-2019 гг. Литву в споре с "Газпромом" представляла американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет
12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Сторонник Порошенко назвал ублюдками голосовавших за Зеленского
Экс-советник министра обороны Украины и сторонник Петра Порошенко Юрий Бирюков обрушился с резкой критикой на военнослужащих ВСУ, которые голосовали за Владимира Зеленского на прошлых выборах.
Политика
Пушков оценил реакцию МИД Британии на слова Путина
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал реакцию министерства иностранных дел Великобритании на высказывание российского президента Владимира Путина относительно введения в стране терминов «родитель номер один» и «родитель номер два».
Футбол
«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле
«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Политика
Кремль отрицает отправку российских войск в Ливию
Президент России Владимир Путин не отправлял войска в Ливию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Общество
Соловьев сделал напоминание критикам протоиерея Смирнова
Телеведущий Владимир Соловьев напомнил о праве на свободу слова тем, кто недоволен высказыванием протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, соглашающихся на сожительство с мужчинами без заключения брака, с «бесплатными проститутками».
Политика
МИД предупредил россиян о возможных рисках при посещении США
Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам, выезжающим в США, обратить внимание на угрозу возможного преследования американскими правоохранительными органами.
Авто
«General Motors» остановит производство в Новой Зеландии
Компания полностью остановит производство и продажу машин в данном регионе. Также выпуск автомобилей прекратят и на территории Австралии.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Грузинский кинорежиссер и сценарист Георгий Шенгелая умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на грузинские СМИ.
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Биатлон
«Шлифт-машины у нас нет, и не нужна. Не там ищете проблему». Президент украинской федерации сравнивает биатлон двух стран
Биатлон в Украине, не побоюсь таких оценок, второй после футбола, имеющего огромную общественную популярность.
Общество
Мишустин поручил подготовить программы развития проблемных регионов
«Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий (с проблемами в экономике)», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Культура
Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» утонул в Австралии
В Австралии погиб музыкант Андрей Иванов, автор знаменитого ремикса на саундтрек к сериалу «Бригада», основатель коллектива Triplex.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
Общество
Украинские пограничники задержали «гражданина СССР»
Украинские пограничники задержали мужчину, который при досмотре предъявил паспорт СССР.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступны несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.