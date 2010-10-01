Экономика
ФинмаркетРынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике «фишек»
Нефть в пятницу продолжает попытки роста на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи, что нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае. Цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.
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Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Общество
В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки
Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
Здоровье
За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан
В Липецкой области зарегистрировали за неделю 7910 случаев гриппа и ОРВИ. Почти 70 человек из 10 тысяч заболели.
Культура
Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»
Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Общество
Мишустин утвердил правила управления трафиком для устойчивости Рунета
Полномочия по управлению трафиком Роскомнадзору дал закон о бесперебойной работе Рунета (основные нормы вступили в силу 1 ноября 2019 года).
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Кино
В Китае отменили премьеру нового фильма про Бонда из-за коронавируса
На апрель в китайской столице была запланирована премьера нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде.
Общество
Протоиерей Смирнов сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Россия 1» сравнил женщин с автомобилями.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Политика
Лавров заявил, что НАТО усугубляет проблемы Украины
«НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Происшествия
Гендиректора «Титановой долины» задержали при получении взятки
Издание пишет, что ему будет предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Общество
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Футбол
В Калининграде проведут мониторинг несущих конструкций стадиона на Острове
Эксперты проведут мониторинг несущих конструкций стадиона «Калининград».
Шоу-бизнес
Кира Шайн обратилась к Анастасии Заворотнюк
Певица и телеведущая Кира Шайн высказала свое мнение о перспективах онкобольной Анастасии Заворотнюк.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Гаджеты
Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Публичный дебют намечен наженевский автосалон. Внешность нового поколения среднеразмерного кроссовера решена в более агрессивном стиле.