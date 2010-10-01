Экономика

ФинмаркетФинмаркетРынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике «фишек»

Нефть в пятницу продолжает попытки роста на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи, что нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае. Цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.
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Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Интерфакс14 февраля в 02:21

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике «фишек»

Финмаркет14 февраля в 04:02
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Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

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Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
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В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки

Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
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За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан

В Липецкой области зарегистрировали за неделю 7910 случаев гриппа и ОРВИ. Почти 70 человек из 10 тысяч заболели.
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Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»

Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
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В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
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Мишустин утвердил правила управления трафиком для устойчивости Рунета

Полномочия по управлению трафиком Роскомнадзору дал закон о бесперебойной работе Рунета (основные нормы вступили в силу 1 ноября 2019 года).
Российская газета 04:21
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Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

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Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
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Кино

В Китае отменили премьеру нового фильма про Бонда из-за коронавируса

На апрель в китайской столице была запланирована премьера нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде.
Pravda.Ru 07:44
Общество

Протоиерей Смирнов сравнил женщин с автомобилями

Протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Россия 1» сравнил женщин с автомобилями.
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Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Политика

Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
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Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
ГлобалМСК.ру 07:56
Политика

Лавров заявил, что НАТО усугубляет проблемы Украины

«НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
ФАН 09:15
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«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Газета.Ru 09:22
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Гендиректора «Титановой долины» задержали при получении взятки

Издание пишет, что ему будет предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Общество

В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии

Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
РИА Новости 07:08
Происшествия

Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

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Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru 02:14
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
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Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
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В Калининграде проведут мониторинг несущих конструкций стадиона на Острове

Эксперты проведут мониторинг несущих конструкций стадиона «Калининград».
Калининград.Ru 08:43
Шоу-бизнес

Кира Шайн обратилась к Анастасии Заворотнюк

Певица и телеведущая Кира Шайн высказала свое мнение о перспективах онкобольной Анастасии Заворотнюк.
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Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
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Новый Kia Sorento представлен официально

Публичный дебют намечен наженевский автосалон. Внешность нового поколения среднеразмерного кроссовера решена в более агрессивном стиле.
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