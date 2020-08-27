Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и роста внешних фондовых площадок, индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2% на фоне укрепления рубля, а индекс МосБиржи почти не изменился.
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Политика
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новости вчера в 09:05
Политика
ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным
«Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он.
RT на русском вчера в 12:23
Авто
Седана не будет: разбираемся, насколько крут новый Volkswagen Polo
Пока сложно предсказать, насколько популярным окажется уже знакомый автомобиль в новом кузове, ведь автомобилисты, как известно, бывают достаточно консервативными.
Car.ru вчера в 06:46
Происшествия
Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке
В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.
РБК вчера в 15:35
Футбол
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Футболист «Спартака» Александр Соболев урегулировал конфликт с капитаном петербургского «Зенита» и сборной РФ Артемом Дзюбой.
Моя Москва.онлайн 27 августа в 10:09
Общество
Путин оценил трассу «Таврида» в Крыму
Владимир Путин проехал по автотрассе на Aurus.
Evo-rus.com вчера в 11:09
Политика
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
Минск, 28 августа 2020, 06:42 — REGNUM Предложение сделать белорусский язык единственным государственным языком Белоруссии, лишив этого статуса русский язык, сделал бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич 27 августа в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
REGNUM 27 августа в 23:42
Футбол
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Дочь Питта и Джоли решила побыть девочкой
Прохожие заметили, что 14-летняя Шайло, которая утверждает, что не чувствует себя комфортно в своем теле, вдруг решила все-таки побыть девочкой.
ФАН вчера в 12:59
Происшествия
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РБК вчера в 14:42
Кино
Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в «Черной пантере»
ТАСС вчера в 23:01
Технологии
Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из App Store
Корпорация Apple удалила учетную запись разработчика игр Epic Games из магазина приложений App Store.
РБК 00:36
Шоу-бизнес
13-летняя дочь российского режиссера снялась в модном бикини
Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня снялась на пляже в Майями в бикини с прозрачными деталями, которые стали трендом лета 2020 года.
Lenta.ru вчера в 12:54
Теннис
Джокович сыграет с Раоничем в финале теннисного турнира в США
ТАСС Спорт вчера в 20:09
Космос
Астрономы нашли галактику, которая скоро столкнется с Млечным путем
По данным "Хаббла", Андромеда почти соприкасается с Млечный путем. Астрономы нашли галактику, которая вот-вот столкнется с Млечным путем.
Piter.tv вчера в 06:27
Общество
Спас Нерукотворный, или Ореховый Спас празднуют 29 августа
Телепорт вчера в 19:31
Общество
Филиппинский чиновник занялся сексом с секретаршей в прямом эфире
Политическая Экспертиза вчера в 08:57
Общество
Названо оптимальное время дневного сна
Доктор биологических наук Владимир Дорохов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", сколько следует спать в дневное время для восстановления энергии.
РИА Новости вчера в 22:10
Политика
Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии
REGNUM вчера в 21:50
Общество
Приходько пожаловалась на травлю из-за участия в Евровидении от России
Певица Анастасия Приходько пожаловалась в эфире "4 канала" на травлю на Украине из-за своего участия в Евровидении от России.
РИА Новости вчера в 23:08
Происшествия
ГП РФ заявила об отсутствии преступных действий в отношении Навального
Генпрокуратуре РФ требуется правовая помощь от Германии в ходе проверки ситуации с впавшим в кому блогером и оппозиционером Алексеем Навальным.
Цензуры.Нет вчера в 05:00
Армия и оружие
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
В Сети появилось видео, на котором несколько российских боевых машин блокируют путь двум бронемашинам с американскими флагами.
Evo-rus.com вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»
Возмутительный случай произошел за кулисами телешоу "Судьба человека", ведущим которого является Борис Корчевников: один из звездных гостей на просьбу быть снисходительным к плохому слуху ведущего возмутился, назвав того "глухим инвалидом".
Народные новости вчера в 12:49
Кино
Netflix выпустит сериал по мотивам видеоигры Resident Evil
Стриминговый сервис Netflix заказал производство восьми эпизодов сериала по по мотивам культовой видеоигры Resident Evil.
Газета Кемерова вчера в 15:19
Общество
TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора
TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости вчера в 10:35
Общество
В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК 00:32
Наука
3D-модель черепа зародыша динозавра помогла установить необычный факт
Дальнейшие исследования позволили специалистам создать компьютерную модель внутренностей яйца и понять, что общий скелет и в особенности череп имели отличаются строением.
МедиаПоток вчера в 01:20
Общество
Некоторые россияне единоразово получат 5 тыс. рублей 1 октября
Соответственно размер назначается исходя из размеров и возможностей областного бюджета.
Слово и Дело вчера в 20:35