Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и роста внешних фондовых площадок, индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2% на фоне укрепления рубля, а индекс МосБиржи почти не изменился.

Политика Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом. 13

Политика ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным «Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он. 93

Происшествия Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере. 89

Политика Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии Минск, 28 августа 2020, 06:42 — REGNUM Предложение сделать белорусский язык единственным государственным языком Белоруссии, лишив этого статуса русский язык, сделал бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич 27 августа в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм». 2,9K

Шоу-бизнес 13-летняя дочь российского режиссера снялась в модном бикини Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня снялась на пляже в Майями в бикини с прозрачными деталями, которые стали трендом лета 2020 года. 5

Общество Названо оптимальное время дневного сна Доктор биологических наук Владимир Дорохов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", сколько следует спать в дневное время для восстановления энергии.

Шоу-бизнес Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову» Возмутительный случай произошел за кулисами телешоу "Судьба человека", ведущим которого является Борис Корчевников: один из звездных гостей на просьбу быть снисходительным к плохому слуху ведущего возмутился, назвав того "глухим инвалидом". 27

Общество TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 2

Общество В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru. 40