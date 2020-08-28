Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и роста внешних фондовых площадок, индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2% на фоне укрепления рубля, а индекс МосБиржи почти не изменился.

Политика Меркель выступила за завершение «Северного потока - 2» Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала призывы отказаться от строительства газопровода "Северного потока - 2", заявив, что этот экономический проект должен быть завершен.

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Политика Обозреватель Bloomberg призвал ФРГ и ЕС не играть с Путиным в «гляделки» Вашингтон, 28 августа 2020, 11:52 — REGNUM Бесперспективность игры «в гляделки» с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут в вышдшей 27 августа статье.

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