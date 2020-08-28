Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и роста внешних фондовых площадок, индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2% на фоне укрепления рубля, а индекс МосБиржи почти не изменился.
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Политика
Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о численности и характере вооружения резерва, сформированного для помощи Белоруссии.
Коммерсантъ 05:36
Общество
Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости».
Известия 05:20
Политика
Меркель выступила за завершение «Северного потока - 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала призывы отказаться от строительства газопровода "Северного потока - 2", заявив, что этот экономический проект должен быть завершен.
Газета.Ru 06:55
Политика
Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки с портов Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству перенаправить все торговые потоки с Литвы на другие маршруты, передает БелТА.
РБК 06:48
Армия и оружие
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.com 04:26
Экономика
Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы
В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии.
Интерфакс 06:14
Культура
Геннадий Орлов раскритиковал сериал про Стрельцова
В своей авторской программе на YouTube Орлов назвал картину "бездарной". Комментатор заявил, что авторы сериала все переврали.
Piter.tv 01:31
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ведомости вчера в 08:01
Политика
Лукашенко оценил заявления о распаде Беларуси и передаче Гродно Польше
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о возможном присоединении Гродно Польшей, сказав, что он этого никогда не допустит.
CT news 06:39
Шоу-бизнес
Сергей Соседов подтвердил потерю слуха Бориса Корчевникова
Сам Борис пока отказывается давать какие-либо комментарии на эту тему, однако критик Сергей Соседов, в беседе с журналистами о проблемах со здоровьем Корчевникова, официально подтвердил, что у того действительно имеют место быть проблемы со слухом.
Bimru.ru 06:58
Общество
Тихановская призвала к отпору после слов Лукашенко об увольнении учителей-оппозиционеров
Тихановская поздравила учителей с началом учебного года, а также отметила, что 2020 станет для них особенным, ведь им предстоит встреча с родителями, которым они взглянут в глаза после президентских выборов Республики Беларусь.
VSE42.RU 04:53
Экономика
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.
Газета.Ru вчера в 07:51
Энергетика
Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»
"Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск в четверг составляет $44,64 за баррель, что на $1 (2,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 12:00
Политика
Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией
Украина поставила «на паузу» все контакты с Белоруссией, заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Rambler News Service 03:03
Армия и оружие
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России.
Газета.Ru 02:46
Общество
Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах
В российских СМИ существуют версии, что в список обладателей «золотых» паспортов вошли совладельцы «Киевской площади», «Альфа-Групп», Globaltrans и другие миллиардеры.
Evo-rus.com вчера в 01:55
Технологии
«Время сбора» — вышел новый кинематографический трейлер «Мстителей»
Игромания.ру вчера в 12:23
Политика
Обозреватель Bloomberg призвал ФРГ и ЕС не играть с Путиным в «гляделки»
Вашингтон, 28 августа 2020, 11:52 — REGNUM Бесперспективность игры «в гляделки» с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут в вышдшей 27 августа статье.
REGNUM 04:45
Общество
В Екатеринбурге снесут Кировский оптовый рынок
Екатеринбург, 28 августа 2020, 09:39 — REGNUM Кировский оптовый рынок (КОР) в Екатеринбурге будет демонтирован, заявил глава города Александр Высокинский.
REGNUM 02:39
Общество
В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах
В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.
РБК 06:32
Армия и оружие
Китай запустил две баллистические ракеты в море как предупреждение США
Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в знак предупреждения США, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники.
Московский Комсомолец 26 августа в 13:01
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева разругались из-за списка Forbes
Схожее чувство юмора и взгляды на жизнь совсем скоро превратили Галич и Ивлееву в близких подруг, которые практически все свободное время проводили вместе с камерой в руках.
Wday.ru вчера в 10:16
Политика
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости 03:58
Футбол
«Челси» объявил о переходе Тьяго Силвы
RT на русском 06:52
Происшествия
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Российская газета 00:41
Энергетика
«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%
Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.
REGNUM вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Мать покойной Аллы Вербер умерла в первую годовщину похорон дочери
Внучка Татьяны Вербер сообщила о смерти своей бабушки. По ее словам, пенсионерка скончалась в тот же день, что и ее дочь.
iReactor 06:13