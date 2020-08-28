Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%

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Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и роста внешних фондовых площадок, индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2% на фоне укрепления рубля, а индекс МосБиржи почти не изменился.
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