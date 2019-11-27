Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новых сигналах о продвижении переговоров США и Китая, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.
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Рынок акций превысил 2935п по индексу МосБиржи за счет обновившего пики «Яндекса»

Интерфакс11:34

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2935п по индексу МосБиржи за счет роста Газпрома и обновившего пики Яндекса

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Рынок акций РФ изменился разнонаправленно по индексам на фоне падения рубля

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Российский рынок акций открылся смешанной динамикой

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«Черная пятница» на рынке нефти

Finam.Ru12:27

Заокеанские игроки уйдут праздновать День благодарения на мажорной ноте

DP.RU27 ноября в 12:59
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Происшествия

Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Газета.Ru 11:45
Энергетика

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости 10:43
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Авто

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец 09:44
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Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении

Певица Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.
News.ru вчера в 00:00
Хоккей

«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
ProstoProSport 13:18
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Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Происшествия

Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Вести.Ru 08:03
Происшествия

СК сообщил о задержании нового фигуранта «дела 27 июля»

«30-летний Сергей Суровцев 27 июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок», — заявили в ведомстве.
РБК вчера в 06:55
Футбол

«Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче Лиги Европы

Шведский «Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:38
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Происшествия

Суд отправил под домашний арест главу минздрава Ростовской области

Газета.Ru 13:13
Происшествия

В Москве избит актёр Вячеслав Гришечкин

Режиссера, актера театра и кино Вячеслава Гришечкина избили в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщает 29 ноября ТВЦ.
REGNUM 02:19
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4x4

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» запустила полноценное производство серийной версии обновленного внедорожника Lada 4x4 FL.
NewInform вчера в 03:03
Биатлон

Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету

Life.ru вчера в 15:55
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
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Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

Газета.Ru 06:54
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Кто на самом деле в Белоруссии захотел F-16 вместо Су-30СМ

REGNUM 08:40
Технологии

Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны

Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
Российская газета 07:31
Происшествия

В Белгороде за драку с учеником уволят учителя информатики

News.ru 12:22
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
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Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышов на время покинул Россию.
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Кабмин распорядился создать общенациональный энциклопедический портал

Правительство постановило создать общенациональный интерактивный энциклопедический словарь.
Российская газета 13:47
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Авто

Новый Renault Sandero станет современным

Сообщается, что Dacia Sandero получит в третьем поколении новую платформу.
Тарантас Ньюс 26 ноября в 03:04
Политика

Сотрудники отобрали у Трампа телефон во время поездки в Афганистан

Президент США Дональд Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан 28 ноября.
Газета.Ru 13:35
Политика

Мосгордума не приняла Алексея Навального

КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.
Коммерсантъ 07:38
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
ТАСС 12:42
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