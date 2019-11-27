Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новых сигналах о продвижении переговоров США и Китая, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Энергетика В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Музыка Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении Певица Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.

Происшествия СК сообщил о задержании нового фигуранта «дела 27 июля» «30-летний Сергей Суровцев 27 июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок», — заявили в ведомстве.

Происшествия В Москве избит актёр Вячеслав Гришечкин Режиссера, актера театра и кино Вячеслава Гришечкина избили в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщает 29 ноября ТВЦ.

Технологии Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.

Политика Мосгордума не приняла Алексея Навального КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.