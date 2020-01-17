Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

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Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс на фоне выросших мировых площадок после заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем и намерений сторон приступить к дальнейшему обсуждению соглашения; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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