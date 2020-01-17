Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс на фоне выросших мировых площадок после заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем и намерений сторон приступить к дальнейшему обсуждению соглашения; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Экономика S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Космос Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.

Футбол Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.

Общество Россиянам пообещали весну в середине зимы Синоптики заявили, что в выходные в европейскую часть России придет весенняя погода, которая должна была наступить в марте.

Происшествия СК завел дело на главу минздрава Саратовской области Уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено по статье 285 УК РФ "О злоупотреблении должностными полномочиями".

Гаджеты Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.

Политика Помпео прокомментировал смену российского правительства Госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиоведущему Тони Кацу прокомментировал смену российского правительства.