Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс на фоне выросших мировых площадок после заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем и намерений сторон приступить к дальнейшему обсуждению соглашения; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли к новым максимумам индекса МосБиржи
Финмаркет17 января в 11:28
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Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
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