Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%
Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря новостям о прогрессе в испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19, а также неплохой статистике из США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,7%, при этом лидируют бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ.
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Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Наука
Ученые впервые диагностировали рак у динозавра
Ученые провели новый анализ деформированной большеберцовой кости динозавра, найденной еще 30 лет назад в канадской провинции Альберта.
Naked Science 02:20
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Футбол
«Ювентус» назвал заявку на ответный матч с «Лионом»
Тренерский штаб туринского «Ювентуса» определился с заявкой команды на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лиона», об этом сообщила пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру 01:11
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Происшествия
Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми
ТК Звезда вчера в 06:56
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском вчера в 07:39
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
Политика
Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода «Северный поток-2» и действующий «Северный поток».
Коммерсантъ 03:18
Экономика
Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков
Международная платежная система Visa и платежный сервис "Яндекс.Касса" запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков.
ТАСС 02:52
Происшествия
Еще девять свердловчан умерли от коронавируса
В Свердловской области оперштабе подтвердили 9 случаев смерти больных COVID-19.
JustMedia 03:42
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru вчера в 11:58
Кино
Amazon продлил сериал «Охотники» с Аль Пачино на второй сезон
Слово и Дело 02:21
Происшествия
Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку
Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК 03:18
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
РИА Новости вчера в 22:27
Игры
Take-Two уточнила дату релиза GTA V на PlayStation 5 и Xbox Series X
Take-Two объявила, что Grand Theft Auto V появится на PlayStation 5 и Xbox Series X во второй половине 2021 года.
CyberSport.ru вчера в 17:43
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
Состоялась встреча между послами Белоруссии и России по вопросу безосновательного задержания 33 российских граждан в Минске.
CT news 01:37
Политика
В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников
В Белоруссии объявлена срочная мобилизация. Призыву на 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
Военное обозрение 03:41
Политика
Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым
ИА Красная Весна 02 августа в 14:17
Происшествия
113 случаев коронавируса выявили за сутки на Кубани
На 3 августа на Кубани у 8 585 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 654 ребенка.
Kursk.com вчера в 04:06