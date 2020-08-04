Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря новостям о прогрессе в испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19, а также неплохой статистике из США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,7%, при этом лидируют бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

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