Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%
Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря новостям о прогрессе в испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19, а также неплохой статистике из США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,7%, при этом лидируют бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ.
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Политика
Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
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МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
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Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
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В штабе назвали недействительными слитые в даркнет данные избирателей
Ранее «Коммерсантъ» написал, что на тематических форумах в даркнете выставили на продажу более 1 млн номеров и серий паспортов избирателей по $1—1,5 за строку.
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«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
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Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке
Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
Экономика
Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд
Nasdaq Composite поднялся на 157,52 пунктов (1,47%) - до 10902,8 пункта.
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Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
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Регионы массово снизили налоги для бизнеса
В антикризисном пакете большинства субъектов предусмотрело снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и налогам на имущество, транспорт, земельный участок.
Известия вчера в 17:01
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
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В Steam назвали самое популярное «железо» у игроков
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Максимум ограничен электроникой на отметке в 380 км/ч. Стоимость Bugatti Centodieci - от 8 млн евро (701 млн рублей).
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СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
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Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой.
Газета.Ru 01 августа в 21:40
Политика
Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию
Россия боится потерять Белоруссию, считает Лукашенко.
ТАСС 05:10
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Космос
На космодром Восточный прибыл макет космического аппарата «Кондор-ФКА»
Специалисты филиала АО «ЦЭНКИ» приняли грузомакет и макет двигателя космического аппарата «Кондор-ФКА».
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Согласно Закону «О выборах губернатора Пермского края» для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (102, но не более 107).
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Футбол
«Барселона» выручит за Брейтуэйта 20 миллионов евро
Трансфер 29-летнего датчанина обойдется лондонскому «Вест Хэму» в 20 миллионов евро. За «Барселону» Брейтуэйт выступает с февраля 2020 года.
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Общество
Доходы главы Крыма за прошлый год составили 4,3 млн рублей
Аргументы и Факты - Крым вчера в 06:37
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Россиянин изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы
По данным следствия, 5 июня 2020 года россиянин освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение.
Lenta.ru 03:57
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
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Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
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Происшествия
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM 04:23