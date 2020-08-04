Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря новостям о прогрессе в испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19, а также неплохой статистике из США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,7%, при этом лидируют бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Политика На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны. 564

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Общество Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий. 285

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Космос ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.

Общество В Свердловской области зафиксирован случай COVID-19, привезенный с юга Роспотребнадзор зафиксировал первый случай заражения коронавирусом, привезенный в регион с курорта, после снятия ограничений.

Экономика Доходы от предпринимательской деятельности в России рекордно снизились Доля предпринимательских доходов населения в структуре всех денежных доходов упала до 3,5% по итогам второго квартала, информирует Росстат. 176