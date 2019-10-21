Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,7% за счет раллирующих акций "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ увеличить ограничение для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах с 20% до 50% минус одна акция.
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Рынок акций РФ поднялся к уровням почти месячной давности на новостях из правительства
Интерфаксвчера в 11:28
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Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
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РБК вчера в 01:25
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Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
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Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
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Спрос на бензин в России рекордно обрушился
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Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
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Был опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе.
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