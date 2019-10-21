Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,7% за счет раллирующих акций "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ увеличить ограничение для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах с 20% до 50% минус одна акция.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

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