с чего всё началось

11 октября акции компании рухнули в ходе торгов на Московской бирже на 20,4%, до 1852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года. По состоянию на 15:08 мск, цена акции "Яндекса" достигает 2082 рублей (+7,65%).

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Авто Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.

Космос Самый перспективный и самый неудачный аэрокосмический проект Неудивительно, что, стремясь упростить и удешевить космические запуски, конструкторы уделяют основное внимание первым, самым масштабным и дорогим ступеням носителей.

Игры Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.

Происшествия В Забайкалье осудят банду, совершившую убийства 14 человек в 90-е годы «Фигуранты уголовного дела совершили убийства 14 лиц на территории Читинской и Иркутской областей, в том числе в мае 2005 года убийство в Чите Константина Ключевского и Евгения Жарова, которые, согласно материалам дела, ранее выступали организаторами и лидерами данной преступной группы», — пояснили следователи.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Политика Горбачев назвал победителей в холодной войне Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.

Экономика В России могут вырасти цены на водку и коньяк Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на портал проектов правовых актов, минимальные цены на алкогольные напитки могут измениться следующим образом (за 0,5 литра): водка — с 215 до 230 рублей; коньяк — с 388 до 433 рублей; бренди — с 307 до 315 рублей.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.