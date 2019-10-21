Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,7% за счет раллирующих акций "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ увеличить ограничение для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах с 20% до 50% минус одна акция.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части России продолжит радовать теплая погода — в ближайшую неделю температура воздуха будет прогреваться от 11 до 16 градусов днем и от 6 до 10 градусов ночью.
Невские Новости вчера в 02:47
Политика
Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение
Псковское агентство информации 03:32
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
РИА Новости 01:14
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Происшествия
Столкновение трамвая и маршрутки в Петербурге попало на видео
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения маршрутки и трамвая на Петергофском шоссе, это Красносельский район Петербурга.
Российская газета 02:51
Политика
Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины
За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
Известия вчера в 17:01
Авто
Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 19 октября в 11:37
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости вчера в 09:05
Культура
В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко
Культуромания 18 октября в 08:41
Кино
Джаред Лето пытался помешать съемкам нового «Джокера»
Джаред Лето был настолько взбешен производством нового фильма о "Джокере" с Хоакином Фениксом в главной роли, что пытался помешать съемкам.
Piter.tv 02:59
Гаджеты
Huawei выпустит планшет, похожий на iPad Pro
Вести.Хайтек 02:25
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Космос
В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну
В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Профиль 18 октября в 04:34
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия вчера в 00:55
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 12:36
Единоборства
Энди Руис: «Джошуа испытывает больше давления за результат»
Поединок Руиса и Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой спортсменов закончился победой Руиса техническим нокаутом.
Матч ТВ вчера в 08:52
Происшествия
В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05
Политика
Шойгу уверен в необходимости продления Договора СНВ
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) нужно продлевать, даже если он требует изменений.
Коммерсантъ 02:50
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС вчера в 14:07
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:36