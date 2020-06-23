Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся в плюсе
Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Интерфакс вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices вчера в 09:28
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Армия и оружие
Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для войны с Китаем
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе визита в Россию попросит Москву ускорить доставку систем С-400.
News.ru вчера в 13:11
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Здоровье
Ещё 141 человек заразился коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых COVID-19, увеличилось ещё на 141 человека и достигло 8675, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru вчера в 03:30
Политика
Болтон: Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России
Бывший советник Дональда Трампа по вопрсам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге рассказал, что бывший глава Белого дома Барак Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России.
Свободная Пресса 05:12
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Гаджеты
В России появились новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S
Деловое.ТВ вчера в 06:00
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 04:08
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
Судя по всем, в растрепанных чувствах артист пребывает из-за конфликта с рэпером Сергеем Пархоменко, известным под псевдонимом Серега, автором хита «Черный бумер».
Пятый канал вчера в 12:54
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания вчера в 02:14
Общество
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Шоу-бизнес
Сын Боярского отреагировал на слухи о болезни исхудавшего отца
NewInform вчера в 07:21
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Экономика
«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей
Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай по решению «Газпрома» стал «Стройтранснефтегаз», сообщает РБК.
Коммерсантъ 02:59
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Футбол
Игроки «Динамо» поблагодарили «Краснодар» за перенос матча
Life.ru 21 июня в 09:22
Кино
Вышел трейлер сериала по «Основанию» Айзека Азимова
Держим кулачки: на YouTube-канале Apple TV доступен тизер-трейлер сериала "Основание" (Foundation) по циклу Айзека Азимова, одного из главных людей в научной фантастике.
Российская газета 04:42
Экономика
Хазин заявил о желании либералов свалить «кровавый» режим Путина
По словам Хазина, главной целью противников президента России Владимира Путина является "раскачка" ситуации в стране и дестабилизация нынешней российской власти.
Deita.ru вчера в 22:50
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Общество
BCG: Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов
Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) распространила исследование "Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией", в котором привела данные о том, что российская столица справилась с коронавирусом эффективнее других мегаполисов мира.
Московский Комсомолец 05:14