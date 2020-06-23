Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся в плюсе

Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

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Российский рынок акций открылся на мажорной ноте

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Российский рынок акций открылся в плюсе

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Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, индекс МосБиржи превысил 2785 пунктов

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Эксперты: российский рынок продолжит осторожную динамику торгов на текущей неделе

ТАССвчера в 16:14
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Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
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